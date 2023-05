„Lidl Lietuva“ naujoje tvarumo ataskaitoje dalijasi patirtimi, kaip tausoti išteklius

REKLAMA

„Nors išteklių gavyba kelia daugybę iššūkių, mums, kaip mažmeninės prekybos tinklui, įvairios medžiagos yra būtinos veiklai vykdyti. Suprantame būtinybę naudoti žaliavas atsakingai, todėl kur įmanoma, stengiamės taupyti išteklius, vadovautis žiedinės ekonomikos principais ir didinti perdirbtų medžiagų kiekį, o visas atliekas – kruopščiai apskaitome, rūšiuojame ir perduodame perdirbimui ar kitokiam tvarkymui“, – pasakoja Rasa Didjurgytė, „Lidl Lietuva“ socialinės atsakomybės konsultantė.

Sprendžia plastiko taršos problemą

Skaičiuojama, kad šiuo metu apie 70 proc. visų vandenyne esančių šiukšlių sudaro plastikas. Didelę dalį visų plastiko atliekų sudaro įvairios pakuotės, naudojamos labai trumpą laiką, tačiau patekusios į aplinką jos sukelia daug žalos. Gamtoje plastikas skaidosi į smulkesnes daleles – mikroplastiką, vėliau nanoplastiką, kuris gali patekti į maisto grandinę. Iki šiol nėra aiškių atsakymų, kokį poveikį tai gali turėti organizmams, o kai kurie mokslininkai teigia, kad plastikas apskritai niekada visiškai nesuyra.

„Mažiausios plastiko dalelės beveik nepastebimai teršia ne tik aplinką, bet ir mūsų organizmus. Suprasdami šią problemą nuolat ieškome galimybių, kaip sumažinti plastiko naudojimą, skatinti jo perdirbimą bei sudaryti sąlygas pirkėjams rinktis tvaresnes pakavimo alternatyvas. Pavyzdžiui, prieš trejus metus pirmieji iš Lietuvos didžiųjų prekybos tinklų atsisakėme vienkartinių plastikinių pirkinių maišelių“, – teigia R. Didjurgytė.

Be to, 2020 m. „Lidl“ pasiūlė pirkėjams daugkartinius vaisių ir daržovių maišelius, kurie padeda sutaupyti daugybę vienkartinių. „Lidl“ taip pat išsikėlė tikslą atsisakyti mikroplastiko naudojimo privačių prekių ženklų skalbiklių, valymo priemonių ir kosmetikos, kūno higienos gaminių formulėse ir daugumos tokių produktų sudėtys jau yra atnaujintos. Be to, prekybos tinklas įvairioms „W5“, „Pure Home by W5“ valymo priemonėms naudoja butelius, pagamintus iš 100 proc. perdirbto plastiko.

Optimizuodama plastikines produktų pakuotes, įmonė sumažino plastiko kiekį įvairiose pakuotėse, pavyzdžiui, „Saguaro“ 0,5 l ir 1,5 l vandens buteliuose (atitinkamai 21 proc. ir 18 proc.), grietinės ir grietinėlės indeliuose (7–12 proc.), raugintų kopūstų maišelyje (18 proc.) ir kt. Be to, sunkiai perdirbamo juodo plastiko dėžutes „Lidl“ prekybos tinklas pakeitė skaidriu, lengvai perdirbamu plastiku, o plastikines kiaušinių pakuotes – lengvai perdirbamomis popierinėmis.

Mažina maisto atliekų kiekį

R. Didjurgytė pasakoja, kad kasmet pasaulyje išmetama milijonai tonų tinkamų vartoti maisto produktų, didelės dalis – dar prieš juos parduodant ir taip prarandama maždaug pusė viso pasaulyje pagaminamo maisto. Tad atsakingi prekybos tinklai privalo nuolat ieškoti būdų, kaip kovoti su šia problema.

„Lidl“ tinklo parduotuvių darbuotojai nuolat tikrina produktų, ypač greitai gendančių prekių, šviežumą. Produktų vartojimo tinkamumo laikotarpiui artėjant prie pabaigos, pritaikome nuolaidas taip skatindami šių produktų pardavimą“, – sako „Lidl Lietuva“ socialinės atsakomybės konsultantė.

Siekdama mažinti maisto ir kitų produktų atliekų kiekį, „Lidl Lietuva“ taip pat bendradarbiauja su „Maisto banku“ ir nuo 2018 metų nepasiturintiems šalies gyventojams reguliariai teikia paramą produktais iš visų tinklo parduotuvių bei logistikos centro. 2022 kalendoriniais metais „Maisto bankui“ perduota net 364 tonos tinkamų vartoti maisto ir kitų produktų, kurių vertė yra daugiau nei 646 tūkst. eurų.

Mažindama maisto produktų išmetimą, „Lidl Lietuva“ bendradarbiauja ir su ūkininkais, perduodama jiems nurašytus, bet gyvūnų pašarui tinkamus produktus. Likusios maisto atliekos yra perduodamos biodujas gaminantiems atliekų tvarkytojams.

Atsisakė popierinio kainų leidinio

Siekdamas veikti tvariau, „Lidl“ prekybos tinklas taip pat nuosekliai mažina sunaudojamo popieriaus kiekį. Pavyzdžiui, 2020 m. tinklas pirmasis Lietuvoje nustojo platinti produktų kainų leidinius į gyventojų pašto dėžutes, taikydamas išimtis tik šalia naujai atidaromų parduotuvių gyvenantiems žmonėms, sumažino spausdinamų leidinių tiražus, jiems spausdinti pradėjo naudoti plonesnį popierių.

„Be to, nuo šių metų gegužės 1 d. apskritai atsisakėme spausdinto kassavaitinio maisto produktų kainų leidinio – jis nuo šiol pasiekiamas patogiu skaitmeniniu būdu. Per trejus metus, nuo 2019 iki 2022 m., kainų leidiniams naudojamo popieriaus kiekį sumažinome beveik keturis kartus. O atsisakę spausdintų maisto produktų kainų leidinių bei ženkliai sumažinę ne maisto kainų leidinių tiražą, 2023 finansiniais metais popieriaus sutaupysime dar daugiau“, – sako „Lidl Lietuva“ socialinės atsakomybės konsultantė.

Visą „Lidl Lietuva“ tvarumo ataskaitą galima skaityti čia.