LEA: elektros kainos išlieka stabilios, tiekėjai tarifus keičia nežymiai

Vidutinė elektros energijos kaina kovo 1–26 dienomis siekia 0,073 Eur/kWh be PVM, o tai 3 proc. mažiau už šių metų vasario mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,075 Eur/kWh be PVM. Nuo šių metų sausio vidurio kainos biržoje yra stabilios – vidutinė savaitės kaina svyravo 0,06–0,10 Eur/kWh be PVM ribose, skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).