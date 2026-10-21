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TV3 naujienos > Verslas > Energetika

Laikrodžių persukimas: štai kiek turėsite už jį sumokėti

2026-10-21 16:27 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-21 16:27
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Kaip ir kasmet – spalio pabaiga reiškia prasidedantį tamsųjį metų laiką. Spalio 25-ąją laikrodžius pasuksime valanda atgal, o dienos taps dar trumpesnės. Idėja, gimusi dar I-ojo pasaulinio karo metais, turėjo padėti taupyti energijos išteklius. Tačiau ar tikrai trumpesnė diena vis dar reiškia mažesnes sąnaudas?

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com, nuotr. Shutterstock)

Kaip ir kasmet – spalio pabaiga reiškia prasidedantį tamsųjį metų laiką. Spalio 25-ąją laikrodžius pasuksime valanda atgal, o dienos taps dar trumpesnės. Idėja, gimusi dar I-ojo pasaulinio karo metais, turėjo padėti taupyti energijos išteklius. Tačiau ar tikrai trumpesnė diena vis dar reiškia mažesnes sąnaudas?

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Trumpesnė diena tiesiogiai susijusi su anksčiau įjungiamu apšvietimu namuose, kitais buities įpročiais, kuriems be elektros energijos – niekaip. Galime daryti prielaidą, kad persukdami laiką ne tik nesutaupome, bet ir išleidžiame daugiau.

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Konkretūs skaičiai, žinoma, individualūs ir susiję su vartojimo įpročiais, tačiau žvelgiant iš arčiau – kiek gali kainuoti papildoma valanda tamsos?

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Viena valanda šviesos – kiek tai kainuoja?

Papildomos valandos apšvietimo kainą galima apskaičiuoti gana paprastai: lemputės galią reikia padauginti iš veikimo laiko ir elektros tarifo. Pavyzdžiui, 10 W LED lemputė per valandą sunaudoja 0,01 kWh elektros energijos. Jei ji šviečia viena valanda ilgiau, elektros sąnaudos padidėja būtent tokiu kiekiu.

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„Dažnai manome, kad įjungta šviesa yra vienas pagrindinių elektros sąnaudų šaltinių namuose. Tačiau šiuolaikinės LED lemputės vartoja palyginti nedidelį kiekį elektros, todėl vienos lemputės veikimo valanda paprastai kainuoja labai nedaug. Didesnį skirtumą gali lemti bendras naudojamų šviestuvų skaičius, jų galia ir tai, kiek laiko jie paliekami įjungti. Visgi, namų ūkiui suma drastiškai neišaugs“, – sako „Enefit“ komunikacijos partneris Tadas Vaitelė.

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Hipotetinė situacija – gyvename 2 kambarių bute. Kambariuose – po keturias lemputes. Tualete ir virtuvėje – dar tiek pat. Viso turime 16 lempučių. Bendras jų elektros energijos suvartojimas per valandą – 0,18 kWh. Per mėnesį – 5,58 kWh.

Įsivaizduokime, kad turime su birža susietą elektros tiekimo planą, o kilovatvalandė kainuoja tiek, kiek kainavo rugsėjį – 26,62 ct/kWh, jau įskaičiavus PVM ir kitas kainos dedamąsias. Tai reiškia, kad papildoma valanda apšvietimo namuose per mėnesį mums kainuoja 1,49 Eur.

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Anot jo, net ir susumavus kitus buities įrenginius, kurių dėl laiko persukimo naudojame daugiau, elektros sąnaudų eilutės neturėtų reikšmingai skirtis. Taip, toks pokytis savaime nereiškia ir sutaupymo, tačiau apie gerokai augančias sąskaitų už elektrą eilutes kalbėti neverta. 

Taupymo galimybės slypi ne tik apšvietime

Elektros sąnaudos namuose priklauso nuo daugybės veiksnių: naudojamos buitinės technikos, šildymo ir vėsinimo sprendimų, karšto vandens ruošimo, elektromobilio įkrovimo ir kitų poreikių. Todėl vertinant, kaip sumažinti sąskaitą, verta ne tik išsiaiškinti, kurie įrenginiai naudoja daugiausiai, bet ir atkreipti dėmesį – ar dabar palankus metas jais naudotis.

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„Jeigu norime sumažinti elektros išlaidas, svarbu atskirti įpročius, kurie turi didelę įtaką sąskaitai, nuo tų, kurių poveikis nedidelis. LED apšvietimas jau yra gana efektyvus sprendimas. Daugiau galimybių sutaupyti gali suteikti tinkamai parinkta buitinė technika, racionalus jos naudojimas.

Apie tai vis daugiau kalbame su savo klientais, konsultuojame, kad jei vartotojas turi su biržą susieta elektros tiekimo planą – išnaudojus pigios kainos biržoje intervalus, sąskaitą galima sumažinti net ir žiemos mėnesiais. Pavyzdžiui, spalio 6 d. biržoje kone pusdienį elektros kaina buvo minusinė. Išnaudojus tokius intervalus, dėl laiko persukimo jaudintis tikrai nebereikės“, – sako „Enefit“ atstovas.

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Pavyzdžiui, jeigu skalbyklę ar indaplovę galima įjungti kitu metu ir niekas dėl to nenukenčia, verta patikrinti kiek elektra kainuoja šiuo metu. 

Sistema – nuo I-ojo pasaulinio karo laikų

Vasaros ir žiemos laiko sistema Europoje pradėta taikyti dar Pirmojo pasaulinio karo metais, kai valstybės ieškojo būdų taupyti anglį ir kitus energijos išteklius. Tuomet ilgesnis šviesusis paros metas vakare turėjo sumažinti dirbtinio apšvietimo poreikį. Nors per šimtemį pasikeitė ir mūsų gyvenimo būdas, ir elektros vartojimo struktūra – šia tvarka vis dar vadovaujasi visos Europos Sąjungos šalys.

„Šiandien elektros sąnaudas lemia gerokai daugiau veiksnių nei vien apšvietimas. Nors anksčiau įjungiame šviesą, tai savaime nereiškia, kad reikšmingai išaugs visos namų ūkio išlaidos elektrai. Todėl, užuot nerimavus dėl valanda pasikeitusio dienos ritmo, verta daugiau dėmesio skirti įpročiams, kurie gali turėti didesnę įtaką elektros sąskaitai. Laikrodžius persukame du kartus per metus, o galimybę vartoti elektrą sumaniau turime kasdien“, – sako T.  Vaitelė.

indeliai.lt

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