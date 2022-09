Per antrąjį šių metų ketvirtį Talino oro uoste perkrauta 2,75 tūkst. tonų krovinių ir pašto siuntų – 2,8 proc. daugiau nei per ankstesnius tris mėnesius ir 11,3 proc. daugiau nei per tą patį ankstesnių metų laikotarpį, pranešė nacionalinė statistikos tarnyba.