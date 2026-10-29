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Konkurencijos taryba apskundė sprendimą laikinai sustabdyti įpareigojimą dėl „Apollo“ kino teatro

2026-10-29 07:18 / šaltinis: BNS
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2026-10-29 07:18
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Konkurencijos taryba apskundė teismo sprendimą, kuriuo laikinai sustabdytas jos įpareigojimas kino teatrų tinklą „Apollo“ valdančiai Estijos investicijų bendrovei „MM Grupp“ parduoti Vilniaus ir Kauno „Akropoliuose“ veikiančius kino teatrus „Apollo“.

Lietuvos konkurencijos taryba (BNS nuotr.)

Konkurencijos taryba apskundė teismo sprendimą, kuriuo laikinai sustabdytas jos įpareigojimas kino teatrų tinklą „Apollo“ valdančiai Estijos investicijų bendrovei „MM Grupp“ parduoti Vilniaus ir Kauno „Akropoliuose“ veikiančius kino teatrus „Apollo“.

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Konkurencijos taryba apskundė pirmos instancijos teismo sprendimo dalį dėl „Apollo“ kino teatro Vilniuje, BNS patvirtino Regionų administracinio teismo atstovė Sigita Gamulėnienė. Pasak jos, skundą nagrinės Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

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Konkurencijos taryba apskundė teismo sprendimą dėl „Apollo“ kino teatrų Vilniuje

Kaip rašė BNS, Regionų teismas spalio 15 dieną tenkino „MM Grupp“ prašymą ir laikinai sustabdė tarybos praėjusių metų spalio nutarimą, kuriuo įmonė buvo įpareigota nutraukti pažeidimą – parduoti įmonę „Forum Cinemas Lithuania“ naujam pirkėjui arba atkurti buvusią padėtį – tai yra grąžinti ją pardavėjai „Odeon Cinemas Group“.

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„MM Grupp“ taip pat ginčija Konkurencijos tarybos poziciją dėl „Forum Cinemas“ kontrolės įgijimo ir teigia, kad laikinas įpareigojimo sustabdymas tik išsaugotų esamą padėtį iki galutinio teismo sprendimo.

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Kaip rašė BNS, pernai spalį taryba skyrė 7,5 mln. eurų baudą „MM Grupp“ už tai, kad ji be tarybos leidimo įsigijo bendrovę „Forum Cinemas Lithuania“ bei taip pažeidė Konkurencijos įstatymą.

Įmonė taip pat buvo įpareigota per šešis mėnesius nutraukti pažeidimą – parduoti kino teatrus Kauno ir Vilniaus „Akropoliuose“ arba grąžinti „Forum Cinemas Lithuania“ jos pardavėjai bei suderinti su taryba sandorio sąlygas.

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„MM Grupp“ kreipusis į tarybą, siekiant gauti leidimą sandoriui dėl kino teatro Vilniaus „Akropolyje“, Konkurencijos taryba leidimo nedavė ir įpareigojo įmonę per šešis mėnesius atkurti ankstesnę padėtį arba pašalinti sandorio pasekmes dėl šio kino teatro.

Dėl to „MM Grupp“ kino teatrą Kaune buvo įpareigota parduoti arba grąžinti „Forum Cinemas“ iki spalio 28 dienos, o kino teatrą Vilniuje – iki 2027 metų balandžio 6 dienos.

indeliai.lt

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