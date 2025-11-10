 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kęstutis Pakalnis prašo leidimo įsigyti „Skanėją“ ir „Stolminą“

2025-11-10 12:32 / šaltinis: BNS
2025-11-10 12:32

Lietuvos kapitalo trąšų gamintojos ir eksportuotojos UHB grupės vadovas ir akcininkas Kęstutis Pakalnis prašo Konkurencijos tarybos leidimo įsigyti birių maisto produktų prekybos įmonę „Skanėja“ ir ryžių bei ankštinių kultūrų importuotoją „Stolminą“.

Konkurencijos taryba BNS Foto

Lietuvos kapitalo trąšų gamintojos ir eksportuotojos UHB grupės vadovas ir akcininkas Kęstutis Pakalnis prašo Konkurencijos tarybos leidimo įsigyti birių maisto produktų prekybos įmonę „Skanėja“ ir ryžių bei ankštinių kultūrų importuotoją „Stolminą“.

0

Taryba skelbia prašymą gavusi spalio 30 dieną. Po 100 proc. įmonių akcijų būtų įsigyjamos netiesiogiai, per bendrovę „Velde“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbia taryba, su UHB susijusi įmonė „UHB Food“ visame pasaulyje prekiauja įvairiais maisto produktais – džiovintais vaisiais, riešutais, valgomosiomis sėklomis. Kita su K. Pakalniu susijusi bendrovė „Hilla“ internetu prekiauja riešutais, džiovintais vaisiais, saldumynais, prieskoniais, arbatžolėmis, kava, kruopomis ir kitais produktais.

Registrų centro duomenimis, „Skanėją“ ir „Stolminą“ valdo du Lietuvos piliečiai Isaakas Erenburgas ir Aleksandras Kliocas.

K. Pakalnis valdo 91 proc. UHB akcijų, likusios priklauso jo įmonei „Underhill Baltic“. Bendrovės „Velde“ 100 proc. akcijų priklauso K. Pakalnio dukrai Ugnei Pakalnytei-Makarauskienei.

Anot Registrų cento, „Skanėjos“ pajamos pernai augo 4,3 proc. iki 78 mln. eurų, įmonė patyrė 1,7 tūkst. eurų nuostolių, kai prieš metus buvo uždirbusi 75,9 tūkst. eurų grynojo pelno. „Stolminos“ pajamos pernai augo 9,7 proc. iki 6,8 mln. eurų, o pelnas – 5,6 proc. iki 129,6 tūkst. eurų.

