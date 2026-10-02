Kaune atidarytas apžvalgos ratas: įvardijo, kiek kainuoja bilietas

Kaip pranešė savivaldybė, apžvalgos ratas lankytojus pasitinka nuo 14 valandos.
Vienas pasivažinėjimas juo trunka apie 15 minučių, apsukant tris ratus. Vienoje gondoloje telpa iki šešių keleivių, o per valandą ratas, anot miesto, gali priimti iki 760 lankytojų.
„Nėra tikslas, čia ar statai baseiną, ar sporto salę, ar ledo areną, ne verslas čia“, – žurnalistams penktadienį sakė V. Matijošaitis, paklaustas, ar tikimasi iš šios pramogos papildyti miesto biudžetą.
„Savivaldybė nespėjo“ suderinti objekto su Kultūros paveldo departamentu
Anot mero, objektas nesuderintas su Kultūros paveldo departamentu (KPD), nes „savivaldybė nespėjo“ to padaryti.
„Jis yra statinys kaip ir laikinas, dabar jau viskas derinama, gal čia šiek tiek klaidų padarėme. Bet jis šiandien gali stovėti čia ir jei miestiečiai nuspręs, kad yra kita geresnė vieta, mes jį galime per savaitę drąsiai perkelti į aukštesnę vietą“, – teigė V. Matijošaitis.
„Poveikio aplinkai šitas ratas, kiek suprantu, tikrai nedaro. Jis negadina čia vaizdo, tik pagražina“, – pažymėjo jis.
Savo ruožtu rato užsakovės savivaldybės įstaigos „Kaunas IN“ vadovas Tadas Stankevičius sakė, kad „labai tenkintų“, jeigu ratą per metus aplankytų 100 tūkst. žmonių.
„Operacinius kaštus, manau, tikrai padengsime. Vienintelis klausimas – per kokį laiką atsipirks investicija į patį ratą“, – žurnalistams kalbėjo jis.
Kaip rašė BNS, 45 metrų aukščio ratą su 32 uždaromis gondolomis Kaunas pagal 4,6 mln. eurų (su PVM) sutartį balandį įsigijo iš Nyderlandų inžinerijos įmonės „SkyView Creation B.V.“
Pasak LRT naujienų portalo, pastačiusi ratą, ši bendrovė dar vienus metus užtikrins jo techninę priežiūrą.
Suaugusiesiems apžvalgos rato bilietas kainuoja 12 eurų, vaikams, studentams, senjorams ir asmenims su negalia – 8 eurus. Šeimos bilietas, suteikiantis teisę keltis dviem suaugusiems ir dviem vaikams – 35 eurus, o dviem suaugusiems ir trims vaikams – 39 eurus.
Taip pat nustatyta 50 eurų kaina VIP kabinos nuomai vienam–dviem asmenims, į kurią įtrauktas putojantis vynas ar gėrimas. Bilietas papildomam asmeniui tokioje kabinoje, talpinančioje keturis žmones, kainuoja 25 eurus.
„Kaunas IN“ atstovai liepos pabaigoje teigė svarstantys ratą statyti Mažajame ąžuolyne, šalia Kauno apskrities bibliotekos, ant Parodos kalno, Vytauto parke, arba Nemuno saloje.