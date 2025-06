Kaip uždirbti iš kriptovaliutos? Perspektyviausi projektai 2025 metais

REKLAMA

Toliau pristatysime penkias kriptovaliutas, kurios 2025 metais gali tapti vienomis iš sėkmingiausių investicijų jūsų portfelyje.

Kaip uždirbti iš kriptovaliutos: TOP 5 pasirinkimai

Jeigu svarstote, kaip uždirbti iš kriptovaliutos 2025 metais, laikas atkreipti dėmesį į projektus, kurie turi realų augimo potencialą.

Investavimas į kriptovaliutas yra susijęs su rizika, tačiau tinkamai pasirinkus, galima uždirbti iš kriptovaliutų net ir per trumpą laiką.

Toliau apžvelgsime penkis projektus, į kuriuos verta investuoti į 2025 m., nepriklausomai nuo to, ar nori pirkti ir parduoti, ar generuoti pasyvias pajamas.

1. BTC Bull – pirmasis memecoin, kuris moka realų Bitcoin

BTC Bull – tai bendruomenės įkvėpta memų kriptovaliuta, kuri leidžia uždirbti iš kriptovaliutų tiesiog laikant $BTCBULL tokenus savo piniginėje.

Tai vienintelis projektas rinkoje, kuris automatiškai moka Bitcoin atlygį investuotojams, kai BTC pasiekia svarbias kainos ribas – pvz., $150 000 ar $200 000.

Šiuo metu surinkta jau 7,5 mln. USD ir liko mažiau nei savaitė iki presale pabaigos, o APY siekia net 55 %.

Skirtingai nei klasikinis investavimas į Bitcoin, BTC Bull leidžia pasinaudoti jo augimu net ir turint mažesnį biudžetą – gaunate atlygį iš Bitcoin vertės augimo, nenaudodami brangių BTC tinklų.

Tai puikus pavyzdys, kaip uždirbti iš kriptovaliutos, sujungiant memų kultūrą ir realią grąžą be sudėtingos infrastruktūros.

Investuokite į BTC Bull Token

2. Snorter Bot – sparčiausias Telegram prekybos botas memecoin prekybai

Snorter Bot – tai Telegram integruotas kriptovaliutų prekybos įrankis, sukurtas Solana ir Ethereum tinklams, leidžiantis uždirbti iš kriptovaliutų tiesiog pokalbių programėlėje.

Jis automatizuoja sandorius, siūlo copy trading, momentinį sniping, portfelio stebėjimą ir net rugpull aptikimą, o visa tai veikia be naršyklės – greičiau nei dauguma tradicinių botų.

Naudodami Snorter ir turėdami $SNORT tokeną, vartotojai moka vos 0,85 % prekybos mokestį vietoje standartinių 1,5 %, o staking siūlo net 256% metinį atlygį.

Tai kriptovaliuta ir įrankis, kuris puikiai atspindi naująją kriptovaliutų rinkos bangą – utility memecoin, kuris ne tik žada, bet ir veikia.

Investuoti į kriptovaliutas, tokias kaip Snorter, verta tiems, kurie nori įsitraukti į realų produktą su funkcija.

Investuokite į Snorter Bot

3. Bitcoin Hyper – pirmasis tikras Bitcoin Layer 2

Bitcoin Hyper – revoliucinis sprendimas, suteikiantis klasikiniam Bitcoin naują gyvenimą: greitį, mažus mokesčius ir DeFi galimybes.

Šis Layer 2 tinklas, sukurtas ant Solana Virtual Machine (SVM), leidžia naudotojams perkelti BTC į modernią aplinką, kur galima prekiauti, naudotis dApps, staking’u ir gauti net iki 475 % APY.

Sistema veikia be tarpininkų: BTC yra pervedamas, tikrinamas išmaniųjų sutarčių ir už tai vartotojas gauna atlygį bei galimybę naudoti savo kriptovaliutą ir kitiems tikslams, ne tik „hodl“.

Ši perspektyvi kriptovaliuta sprendžia vieną iš seniausių Bitcoin trūkumų – lėtumą ir aukštus mokesčius. Dabar BTC galima naudoti ne tik kaip skaitmeninį turtą, bet ir kaip realų įrankį uždirbti iš kriptovaliutų.

Bitcoin Hyper taip pat palaiko kryžminius sandorius tarp Solana, Ethereum ir kitų tinklų, leidžiant kurti decentralizuotas programas su maksimalia sparta ir masteliu.

Investuokite į Bitcoin Hyper

4. SpacePay – ateities kriptovaliutų mokėjimai tavo telefone

SpacePay ($SPY) – tai Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi FinTech kompanija, kuri kuria pirmąją pasaulyje NFC technologija pagrįstą kriptovaliutų mokėjimų sistemą realiam naudojimui.

Šis projektas siekia iš esmės pakeisti, kaip veikia kriptovaliutos kasdienybėje – leisti žmonėms tiesiog atsiskaityti savo skaitmeniniu turtu bet kur, kaip su įprasta banko kortele.

Šiuo metu vyksta pirmasis presale etapas, kuriame jau surinkta 1 mln. USD, o 20 % viso tokenų kiekio bus išdalinta ankstyviesiems investuotojams.

Toks sprendimas leidžia įsitraukti į kriptovaliutų rinką net tiems, kurie anksčiau tik stebėjo ją iš šono.

5. XRP – populiari ir institucionaliai palaikoma kripto valiuta

XRP – tai mokėjimams skirta kriptovaliuta, veikianti Ripple tinkle ir pasižyminti greitu 3–5 sek. transakcijų greičiu bei itin mažais mokesčiais. Tai leidžia efektyviai atlikti prekybą kriptovaliutomis ir naudoti ją kaip skaitmeninį turtą.

XRP nenaudoja klasikinių proof of stake (PoS) ar proof of work (PoW) sistemų, todėl staking nėra galimas, nors galima uždirbti iš kriptovaliutų teikiamų paslaugų, pvz., skolinant per DeFi platformas.

Šiuo metu XRP prekiaujama ~2,2 USD, o analitikų prognozės siekia $5 iki 2025 pabaigos, dėl institucinio susidomėjimo ir galimo reguliacinio aiškumo.

Apibendrinimas

Kaip uždirbti iš kriptovaliutos – klausimas, kuris 2025 m. tampa vis aktualesnis tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems rinkos žaidėjams.

Investavimas į kriptovaliutas vis dar susijęs su rizika, tačiau pasirinkus tinkamus projektus ir stebint rinką, galima sėkmingai uždirbti iš kriptovaliutų tiek trumpuoju, tiek ilgalaikiu laikotarpiu.

Svarbiausia – suprasti, kaip veikia blokų grandinės, ir išsirinkti kriptovaliutą, kuri atitinka jūsų tikslus ir toleruojamą rizikos lygį.

Straipsnį parengė: „Clickout Media“.