Kainas spalį mažino visų trijų Baltijos valstybių pramonės produkcijos gamintojai

Šis kainų indeksas Lietuvoje spalį, palyginti su rugsėju, nukrito 0,9 proc., Latvijoje – 1,6 proc., Estijoje – 0,4 procento.

Per metus (praėjusį mėnesį, palyginti su praėjusių metų spaliu) Lietuvos gamintojai produkciją atpigino vidutiniškai 8,2 proc., Latvijos – 9,0 proc., Estijos – 3,0 procento.

Be rafinuotų naftos produktų, kurie Lietuvoje gaminami vienintelėje iš trijų valstybių, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per mėnesį pakilo 0,4 proc., per metus – nukrito 5,9 procento.