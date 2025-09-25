Jūrmalos miesto taryba padidino rinkliavą už įvažiavimą į miestą

Vienos dienos įvažiavimo rinkliava padidės nuo 3 iki 5 eurų, savaitės rinkliava – nuo 10 iki 20 eurų, mėnesio – nuo 31 iki 60 eurų, trijų mėnesių – nuo 55 iki 100 eurų.
Pusmečio rinkliava padidės nuo 107 iki 180 eurų, o metinė – nuo 180 iki 270 eurų.
Naujieji įvažiavimo mokesčiai įsigalios 2026 m. sausio 1 dieną.
Anksčiau Jūrmalos miesto taryba teigė, kad pagrindinė įvažiavimo rinkliavos didinimo priežastis buvo poreikis palengvinti eismą mieste. Opozicijos nariai prieštaravo sakydami, kad išaugę mokesčiai turės neigiamos įtakos į Jūrmalą atvykstančių turistų skaičiui, o tai savo ruožtu pakenks vietos verslui.
Savo ruožtu Jūrmalos miesto tarybos opozicijos nariai siūlė atleisti nuo įvažiavimo rinkliavos atvykstančiuosius žiemos sezono metu, taip pat Jūrmalos įmonių darbuotojus, gyvenančius kitur. Bet Jūrmalos miesto taryba abu pasiūlymus atmetė.
