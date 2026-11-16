Jokių būdu neskenuokite šių QR kodų – 1 veiksmas gali kainuoti brangiai: įspėkite ir kitus

Pasak įmonės, nuskaičius kodą gyventojų prašoma atlikti mokėjimą arba pateikti banko duomenis.
„Judu“ įspėja vilniečius apie naują sukčiavimo būdą
Anksčiau taip pat fiksuota atvejų, kai parkavimo aikštelėse klijuojami lipdukai su QR kodais, kuriuose taip pat siūloma apmokėti už parkavimą, siunčiamos apgaulingos SMS žinutės.
„Judu“ pabrėžia, kad apmokant parkavimo paslaugas niekada neprašo nuskenuoti QR kodo, taip pat nesiunčia SMS žinučių su nuorodomis į mokėjimo puslapius.
Anot jos, apmokėti automobilio stovėjimą galima tik „Judu“ mobiliojoje programėlėje arba SMS žinute.
„Vienintelis JUDU naudojamas QR kodas, skirtas gyventojams, yra viešajame transporte esantis lipdukas „Įvertink kelionę“. Jis naudojamas tik keleivių apklausai ir nėra susijęs su jokiais mokėjimais“, – pranešime pabrėžė įmonė.
Pastebėjus įtartiną QR kodą, priklijuotą ant parkomato, ar gavus įtartiną SMS žinutę „Judu“ vardu, gyventojai raginami apie tai pranešti įmonės klientų aptarnavimo centrui.