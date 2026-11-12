Prokuratūra: teismui perduota baudžiamoji byla dėl svetimus pinigus pasisavinusio Kėdainių gyventojo

Kaip rašoma prokuratūros pranešime spaudai, ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Penktojo skyriaus prokuroras, o tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai.
Griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki 3 metų
Bylos duomenimis, kaltinamasis nuo 2026 m. liepos iki rugpjūčio pabaigos, siekdamas sau turtinės naudos, pasisavino svetimą turtą. Nustatyta, kad A. K., pasitelkęs asmenį, kuriam nebuvo žinoma apie daromą nusikalstamą veiką, panaudojo svetimą elektroninę mokėjimo kortelę bei PIN kodą. Tokiu būdu buvo sudaromas įspūdis, kad finansines operacijas – pinigų išgryninimą – atlieka mokėjimo priemonės naudotojas.
Tyrimo metu identifikuoti 8 atvejai, kai tokiu būdu buvo pasisavinti svetimi pinigai. Nusikalstamais veiksmais nukentėjusiajam padaryta didesnė nei 7 tūkst. 500 eurų žala.
A. K. kaltinamas įvykdęs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio „Sukčiavimas“ 1 ir 4 dalyse bei 215 straipsnio „Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas“ 1 dalyje.
Už sukčiavimą Baudžiamajame kodekse numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki trejų metų, o už neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą – laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmams.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
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