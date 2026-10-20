Iki šiol bendrovė jau gavo 140 mln. eurų, tad šiuo sprendimu patvirtinta visa pirmoji 175 mln. eurų finansavimo dalis.
Kaip paaiškino A. Zilberts, tai yra vadinamasis DIP (angl. debtor-in-possession) finansavimas – paskola, skirta bendrovės kasdienei veiklai ir likvidumui užtikrinti restruktūrizuojant finansinius įsipareigojimus. Bendra planuojama finansavimo suma siekia iki 350 mln. eurų. Kitos dalys bus skiriamos palaipsniui, įvykdžius papildomas sąlygas ir gavus būtinus teismo sprendimus.
Pirmadienio posėdyje teismas taip pat nagrinėjo kitus su restruktūrizavimo procesu susijusius klausimus. Buvo patvirtinta galimybė toliau naudotis esamomis banko sąskaitomis ir mokėjimo sistemomis Europoje bei pasitelkti reikiamus teisinius ir finansinius konsultantus. Šie sprendimai leidžia užtikrinti bendrovės kasdienės veiklos tęstinumą ir tęsti restruktūrizavimo procesą.