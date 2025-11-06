 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

JAV teisėjas panaikino kaltinimus „Boeing“ dėl „737 MAX“ avarijų

2025-11-06 19:09 / šaltinis: BNS
2025-11-06 19:09

JAV teisėjas ketvirtadienį panaikino baudžiamuosius kaltinimus amerikiečių aviacijos milžinei „Boeing“ dėl mirtinų jos lėktuvų „737 MAX“ katastrofų, kaip dalį įmonės ir prokurorų susitarimo. 

Indijoje 2025-06-12 sudužo „Boeing 787-8 Dreamliner“ su 242 žmonėmis (nuotr. SCANPIX)

0

Teksaso teisėjo sprendimas priimtas remiantis gegužės 23 dieną Teisingumo departamento ir orlaivių gamintojos priimtu susitarimu, kuriuo siekiama išspręsti šį klausimą po avarijų, nusinešusių 346 gyvybes.

