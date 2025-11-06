JAV teisėjas panaikino kaltinimus „Boeing“ dėl „737 MAX“ avarijų

Teksaso teisėjo sprendimas priimtas remiantis gegužės 23 dieną Teisingumo departamento ir orlaivių gamintojos priimtu susitarimu, kuriuo siekiama išspręsti šį klausimą po avarijų, nusinešusių 346 gyvybes.
JAV teisėjas ketvirtadienį panaikino baudžiamuosius kaltinimus amerikiečių aviacijos milžinei „Boeing“ dėl mirtinų jos lėktuvų „737 MAX“ katastrofų, kaip dalį įmonės ir prokurorų susitarimo.
