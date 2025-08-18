JAV pramonė netikėtai susitraukė

Volstrito analitikai pokyčio netikėjo, po augimo 0,4 proc. birželį, o 0,3 proc., kaip buvo skelbta prieš mėnesį.
Vien tik apdirbamosios pramonės, formuojančios apie 78 proc. visos pramonės gamybos, produkcijos apimtys liepą nepakito. Gavybos pramonė susitraukė 0,4 proc., komunalinių paslaugų sektorius – 0,2 procento.
Visos pramonės gamybos pajėgumų panaudojimo lygis praėjusį mėnesį nukrito iki 77,5 proc., o tai – 2,1 procentinio punkto mažiau ilgamečio (1972–2024 metų) vidurkio.
JAV pramonės metinis augimas spartėjo nuo 0,8 proc. birželį iki 1,4 proc. liepą.
