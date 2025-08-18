Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

JAV pramonė netikėtai susitraukė

2025-08-18 13:52 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-18 13:52

JAV pramonės gamybos apimtys praėjusį mėnesį, palyginti su ankstesniu, sumenko 0,1 proc., pranešė Federaliniai Rezervai (šalies centrinis bankas), remdamasis negalutiniais duomenimis.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV pramonės gamybos apimtys praėjusį mėnesį, palyginti su ankstesniu, sumenko 0,1 proc., pranešė Federaliniai Rezervai (šalies centrinis bankas), remdamasis negalutiniais duomenimis.

1

Volstrito analitikai pokyčio netikėjo, po augimo 0,4 proc. birželį, o 0,3 proc., kaip buvo skelbta prieš mėnesį.

Vien tik apdirbamosios pramonės, formuojančios apie 78 proc. visos pramonės gamybos, produkcijos apimtys liepą nepakito. Gavybos pramonė susitraukė 0,4 proc., komunalinių paslaugų sektorius – 0,2 procento.

Visos pramonės gamybos pajėgumų panaudojimo lygis praėjusį mėnesį nukrito iki 77,5 proc., o tai – 2,1 procentinio punkto mažiau ilgamečio (1972–2024 metų) vidurkio.

JAV pramonės metinis augimas spartėjo nuo 0,8 proc. birželį iki 1,4 proc. liepą.

