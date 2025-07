Įspėja dėl vieno svarbaus rodiklio Lietuvai, bet ministras ramus: „Varžybos dar nėra pasibaigusios“

Pasak specialistų, užsienio investuotojus sugundyti kurti verslus Lietuvoje apsunkina ne tik geopolitinė situacija ir Donaldo Trumpo muitai, bet ir tai, kad Lietuva jau nebėra pigios darbo jėgos šalis.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Jau beveik 20 metų amerikiečių kapitalui priklausančios įmonės darbuotojai surinkinėja intraveninius siurblius ir enterinio maitinimo pompas, gelbstinčias žmonių gyvybes ligoninėse ir namuose. Šiuos medicinos prietaisus įmonė gamina vieninteliai šalyje ir daugiausia jų eksportuoja į užsienį. Lietuvių inžinierių sukurti prietaisai darbuojasi ligoninėse visame pasaulyje.

„Lietuva yra tokia mažytė rinka. Mūsų įmonei turbūt reikėtų mažiau negu mėnesio, turbūt savaitės darbo, kad aprūpintume Lietuvos rinką“, – sakė „Moog“ Lietuvoje vadovas Mindaugas Liutkauskas.

Įmonėje darbuojasi ir robotukas, kuris kalibruoja plokštes. Tiesa, kai amerikiečiai investuotojai nusprendė šią įmonę nusipirkti, robotuko dar nebuvo, labiausiai juos sužavėjo lietuvių profesionalumas.

„Mes turime pakankamai daug inžinierių mūsų įmonėje, kurie aptarnauja ir kitas „Moog“ įmones. Sakyčiau, mūsų žmonių kokybė ir kvalifikacija, kompetencija, gebėjimas dirbti etiškai ir teisingai irgi buvo jų toks malonus atradimas“, – kalbėjo M. Liutkauskas.

Įmonei praėję metai, anot vadovo, buvo rekordiškai geri, neprastesnių rezultatų tikisi ir šiemet, tad ir veiklos amerikiečiai bent jau kol kas iškelti iš Lietuvos neplanuoja.

Pritraukė 16 kartų mažiau investicijų

Tačiau ne visiems užsienio investuotojams mūsų šalis patraukli. Šių metų pirmąjį pusmetį Lietuva pritraukė 15 milijonų eurų naujų tiesioginių užsienio investicijų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu – 236 milijonus eurų. Šiemet tai yra net 16 kartų mažiau.

„Atrodo dramatiškai, bet pernai metai taipogi buvo mūsų rekordiniai visų laikų metai. <...> Čia tikrai nėra kažkokia drama ar kažkoks Lietuvos kolapsas. Tai, visų pirma, yra skambutis mums viduje susimobilizuoti naujam konkurencijos etapui“, – teigė „Investuok Lietuvoje“ vadovas Elijus Čivilis.

Šiemet per pirmąjį pusmetį sukurta ir mažiau darbo vietų – apie 660. Pernai tuo pačiu laikotarpiu beveik dvigubai daugiau – 1200. Pasak E. Čivilio, Lietuva nebegali konkuruoti per pigią darbo jėgą, nes nebesame pigių kaštų šalis, tad turėtume konkuruoti per kompetencijas – turėti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurių Lietuvoje trūksta.

„Reikia turėti ir talentų, reikia turėti išvystytą infrastruktūrą. Mes turbūt vietos spaudoje matome, su kokiais iššūkiais susiduria mūsų vietos investuotojai ir tai, deja, nėra išimtis ir užsienio investuotojams“, – sakė „Investuok Lietuvoje“ vadovas.

O konkurentų dėl užsienio investuotojų Lietuvai netrūksta.

„Ir latviai, ir lenkai, ir tos šalys, kurios yra arčiau mūsų tikslinių rinkų, tokios kaip Vengrija, Slovakija ir Čekija. Ir, deja, tos šalys turbūt skiria ir daugiau resursų, ir agresyviau žaidžia negu Lietuva“, – vardijo E. Čivilis.

Ministras rezultatų nedramatizuoja

Tuo tarpu, ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas spaudžia ranką Pietų Korėjos technologijų korporacijų atstovams. Vizito, kartu su Lietuvos lazerių gamintojais, metu buvo siekiama atrakinti Pietų Korėjos rinką eksportui ir pakviesti investuoti Lietuvoje.

„Turėjome ne vieną produktyvų susitikimą su įmonėmis pristatydami stiprų vertės pasiūlymą, kurį Lietuvą gali pasiūlyti Korėjos įmonėms, kurios nori ateiti į Europos Sąjungos rinką – kad patys geriausi vartai įžengti į Europos Sąjunga yra Lietuva“, – sakė ministras.

Šio pusmečio rezultatų ministras nedramatizuoja, nors pripažįsta, kad nestabilumas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų muitų yra didžiulis.

„Turime didelę aistrą krepšiniui, puikiai žinom, kad per vidurio pertrauką varžybos dar nėra pasibaigusios. Tai lygiai taip pat šiandien – esame metų viduryje ir kalbame apie tai, kad konkurencinė aplinka yra labai sudėtinga. Matosi, kad kova dėl investicijų toliau aštrėja“, – kalbėjo L. Savickas.

Meta akmenų į buvusios Vyriausybės daržą

Ministras giriasi, kad jų Vyriausybė esą jau padarė daug, kad kelias užsienio investuotojams įžengti į Lietuvą būtų lengvesnis – vysto infrastruktūrą, kuria paskatų mechanizmus, sumažino biurokratijos aparatą, žsienio investuotojams procesai vietomis sutrumpėjo nuo metų iki mėnesių. Tiesa, dėl šio pusmečio liūdnų rezultatų L. Savickas akmenų pamėto ir į buvusios Vyriausybės daržą.

„Investuotojo sprendimo kelias trunka nuo 12 iki 24 mėnesių. Tai mes matome tokį uždelstą ankstesnių sprendimų efektą. Akivaizdu, kad nebuvo padaryta pakankamai, jog tas srautas prie didesnės konkurencijos toliau būti užtikrintas“, – tikino ministras.

Anot pramoninkų atstovo Vidmanto Janulevičiaus, investuotojus kurti verslus Lietuvoje labiausiai atbaido Rusijos grėsmė. V. Janulevičius mano, kad ir mokesčių reforma naujus investuotojus atbaido.

„Daugelis investuotojų – aš jau nekalbu iš užjūrio – mato ant kiek arti mes fronto linijos, karo linijos, ir kalbos apie gynybą, visa kita, be abejo, tas investicijas stabdo. Mes matome, kad ir tie, kas buvo apsisprendę investuoti Lietuvoje, jie šiandien dienai tiesiog tuos planus pristabdė“, – teigė Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas.

Lietuva, norėdama sugundyti užsienio investuotojus, anot V. Janulevičiaus, turėtų teikti lengvatines paskolas verslui ar imti pavyzdį iš kaimynų lenkų ir latvių, turintiems reinvestuojamą pelno paskatą – nemoki pelno mokesčio, o tai, ką uždirbi, toliau investuoji į gamybos priemones ir naujų darbo vietų kūrimą. Tokio instrumento Lietuva neturi. Tiesa, tiems patiems latviams ir estams su užsienio investuotojais sekasi geriau.

Visgi ekonomikos ir inovacijų ministras dėl šio pusmečio išlieka optimistiškas ir sako, kad greitai Lietuva sulauks dar daug gerų naujienų.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.

