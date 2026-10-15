Įregistruotas 2027 m. PSDF biudžeto projektas: kam skirta daugiausiai išlaidų?

Jame numatyta, kad kitąmet PSDF biudžeto dydis sieks 4,86 mlrd. eurų.
Daugiausia pajamų planuojama gauti iš privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų – 4,64 mlrd. eurų, taip pat iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) administruojamų PSD įmokų (3,24 mlrd. eurų) bei iš valstybės biudžeto įmokų už apdraustuosius asmenis (1,4 mlrd. eurų).
Tuo metu planuojamos PSDF biudžeto išlaidos turėtų siekti 4,76 mlrd. eurų.
Daugiausiai lėšų – 3,41 mlrd. eurų numatyta skirti asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Tuo metu 912 mln. eurų – vaistų bei medicinos pagalbos priemonių, įskaitant ortopedijos technines priemones, finansavimui. Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms apmokėti numatoma skirti 186 mln. eurų.
Metų pradžioje, kaip skaičiuojama, PSDF biudžeto rezervas turėtų sudaryti 873 tūkst. eurų.