Inžinerinių sistemų projektavimas: būtinybė ar pinigų švaistymas?

Tačiau už visų sklandžiai veikiančių ir jaukų mikroklimatą kuriančių prietaisų slypi architektų bei projektuotojų išmonė bei profesionalumas, kokybiška įranga ir kvalifikuotai darbą atlikę meistrai. Paprasčiau tariant – ŠVOK: šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. Tačiau „ŠVOK‘inių“ reikalų yra išties daug, jie dažniausiai yra nematomi. Tačiau labai gerai jaučiami.

Architektas Vladislav Gžybovski atviras: jeigu projektuojant parenkami netinkami sprendimai, jeigu neįvertinamos kai kurios detalės, galutinis rezultatas tikrai gali nedžiuginti. Naujutėliame svajonių name gali būti per karšta, per šalta, per sausa, gyventojus gali neraminti neadekvačiai didelės eksploatavimo išlaidos. „Puikiai žinau, kad dalis užsakovų į ŠVOK dalį projekte žiūri labai atmestinai, galvodami, jog įsirengs kondicionierių, kuris išspręs visas problemas. Deja, mikroklimatui sukurti vien kondicionieriaus nepakanka. Todėl mes kai kuriems užsakovams, kurie nelinkę daryti ŠVOK dalies projekto, siūlome rasti laiko ir pakalbėti su įrangos tiekėjais: papasakokite, ko tikitės iš namo, o specialistai tikrai patars, kokius įrenginius montuoti, jei manote, kad viskas taip elementaru“, - sako architektas.

Dar viena medalio pusė: beveik visi komfortišką mikroklimatą užtikrinantys renginiai turi išorinius blokus. Jie ir savo forma, ir estetika, ir veikimo garsu gali „iškristi“ iš estetinio namo „paveikslo“, jeigu išorinis įrenginys bus sumontuotas, pavyzdžiui, prie miegamojo – gali erzinti jo skleidžiamas garsas, jeigu kondensatui nubėgti bus nenumatyta vieta – žiemą galite turėti tikrą čiuožyklą.

„Mitsubishi Electric“ produktus mūsų rinkoje parduodančios bendrovės „Elo2Šiluma“ vadovas Rolandas Grikšas irgi siūlo prieš pradedant statybas įvertinti tai, ko norite dabar, aišku, būtų gerai pagalvoti ir keliais žingsniais į priekį. „Jeigu klientas nori išorės įrenginio, kurio spalva atitiks fasado spalvą, mes galime įrenginį nudažyti bet kokia spalva. Jeigu nori užmaskuoti įrenginius, galima kalbėti apie fasado žaliuzių sistemas, kurios paslėps įrangą. Galima ieškoti vietos ant stogo... Mes tikrai rasime sprendimą, bet svarbiausia, kad klientas aiškiai žinotų, ko nori, o architektas kliento lūkesčiams numatytų atitinkamus sprendimus. Kai namas jau stovi, o paaiškėja, kad reikia kažką montuoti papildomai, niekas nebūna laimingas“, - sako patyręs įrangos specialistas.

Todėl siūlome įsiminti kelis racionalius patarimus, kurie padės pasiekti tokį rezultatą, kuris tenkintų visas puses.

Pirma – teisingai orientuokite namą sklype pagal kryptis. Saulės šviesos ir spindulių norime visi, bet per daug tiesioginės saulės – tai bene rimčiausias iššūkis visai ŠVOK inžinerijai. Todėl garažo, svetainės ar terasos vieta ir kryptis – tai vieni svarbiausių sprendimų. Kai namas projektuojamas, įvertinant visas aplinkybes, tada ir įrangą parinkti lengva, ir rezultatas būna džiuginantis.

Antra, įvertinkite, ar tikrai reikia tiek langų, kiek jums atrodo gražu. Langų šiluminė varža tikrai neprilygsta ir neprilygs apšiltintoms sienoms, todėl gražus vaizdas akims gali tapti brangiai kainuojančiu malonumu.

Stogo formos ir sprendimai taip pat yra svarbūs, kai kalbame apie mikroklimatą. „Dabar užsakovai nebenori kolonų, tačiau kitaip įrengti stogą, kuris suteiktų būtinus šešėlius ir apsaugą nuo tiesioginės saulės šviesos, beveik neįmanoma“, - sako architektas.

Atskira tema – stoglangiai. Jie vėl tampa populiarūs, jų gamintojai teigia, jog įmantriausių formų šiuolaikiniai stoglangiai tinka net A++ energinio efektyvumo klasės pastatams, tačiau realybė dažnai yra kitokia. Ypač ant plokščių stogų įrengti stoglangiai jau po kelerių metų gali tapti savotiška uždelsto veikimo „bomba“, nes išsaugoti jų sandarumą yra ypatingai sudėtinga. Žodžio „neįmanoma“ pašnekovai nesakė, bet jeigu galite išsiversti be stoglangių, patikėkite profesionalais – turėsite mažiau rūpesčių.

Dideli langai leidžia mėgautis peizažu, tačiau tiesioginiai saulės spinduliai tiek įkaitina patalpas, kad nedidelis kondicionierius, kurį dažna naujakurių šeima įsivaizduoja kaip pagrindinį vaistą nuo patalpų perkaitimo, gali būti bejėgis. Ypač tuo atveju, jei jam nebuvo numatyta vieta, nebuvo suprojektuoti ortakiai ir kita ŠVOK įranga. Tokiais atvejais nusipirktas kondicionierius gali būti tiesiog per silpnas, nes saulės spinduliai įkaitins patalpas labiau, nei jis gali atvėsinti... Elementari fizika, kaip sako pašnekovai.

„Jeigu aš matau, kad namo projektas neapgalvotas, nėra ŠVOK projekto, o potencialiai silpnos vietos kelia rūpesčių, aš net nesiūlau klientui savo įrangos, - pasakoja R. Grikšas. – Nes žinau, jog reguliariai sulauksiu skambučių iš nepatenkinto kliento, jog mano įranga neveikia tinkamai. Įranga veikia taip, kaip gali ir turi veikti, bet jeigu namo fiziniai parametrai tokie, kad įranga nepajėgi patenkinti kliento lūkesčių, tegul jis ieško kito tiekėjo. Žinau, kad yra tokių, kurie parduoda savo įrenginius, o paskui turi daug vargo, nes klaidos buvo padarytos jau pradiniuose žingsniuose. Todėl nuolat akcentuojame, kad bendroje namo sąmatoje ŠVOK dalies projektas yra minimali investicija, kuri užtikrintų jums komfortišką gyvenimą daugelį metų“, - sako „Eko2Šiluma“ vadovas.

Visą diskusiją apie saulės spindulius, kovą su gamta ir ŠVOK dalies projektavimo svarbą galite išgirsti „Statybų gido“ tinklalaidėje: