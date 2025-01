Įmonių statistika: panevėžiečiai drąsiau imasi verslo

Kaip rašoma portale, per 2024-uosius šalyje įregistruota daugiau nei 16 tūkst. naujų įmonių ir organizacijų – Registrų centro duomenimis, daugiausia per pastaruosius 25 metus.

Tuo metu Panevėžyje per metus buvo įregistruota 212 naujų įmonių – 15 daugiau nei ankstesniais metais. Be to, pažymima, kad populiariausia tarp naujų įmonių buvo MB forma. Tokių juridinių asmenų pernai Panevėžyje įregistruota 154 – tai 26 daugiau nei 2023m.

Mieste taip pat išaugo ir naujų viešųjų įstaigų skaičius. Jų pernai įregistruota 16 – 5 daugiau nei pernai.

Tiesa, pažymima, kad Panevėžyje įregistruotų uždarųjų akcinių bendrovių skaičius nukrito. Šios formos verslų praėjusiais metais sukurta 33, o 2023-aisiais – 37. Taip pat akcentuojama, jog pernai mieste buvo sukurtos 2 asociacijos, nors ankstesniais metais jų skaičius siekė 7.