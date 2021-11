„Iki“ parduotuvės šventinėmis dienomis dirbs trumpiau arba visai nedirbs – skelbia darbo grafiką

Pasak Vaidos Budrienės, „Iki“ komunikacijos vadovės, kruopštus pirkinių planavimas padeda apsipirkti saugiau ir sumažina prieššventinių rūpesčių.

„Rūpinamės, kad visi mūsų pirkėjai galėtų apsipirkti patogiai ir saugiai, todėl jau dabar skelbiame parduotuvių darbo laiką per šventes, kad jie galėtų iš anksto susiplanuoti šventinius apsipirkimus. Be to, rūpinamės ir darbuotojų gerove, todėl priėmėme sprendimą nedirbti gruodžio 25-ąją, Kalėdų dieną. Kitomis šventinėmis dienomis parduotuvės dirbs, tiesa, šiek tiek pakis jų darbo laikas“, – pranešime cituojama V. Budrienė.

Gruodžio 24-ąją, per Kūčias, visos „Iki“ parduotuvės dirbs nuo numatytos darbo pradžios iki 20 val. Pirmąją Kalėdų dieną parduotuvės nedirbs, o gruodžio 26-ąją dirbs nuo 9 iki 20 val.

Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, „Iki“ parduotuvės dirbs nuo numatytos darbo pradžios iki 20 val., o pirmąją Naujųjų metų dieną, sausio 1 d., parduotuvės dirbs nuo 10:00 val. iki įprastos darbo laiko pabaigos, bet ne ilgiau nei 22:00 val. (jeigu parduotuvė, pavyzdžiui, dirba iki 23 val. tai jos darbo laikas baigiasi 22 val.)

Apsipirkimus planuokite ne piko metu arba internetu

Prieš Kalėdas ar Naujuosius metus pirkėjai raginami laikytis saugumo reikalavimų bei kiek įmanoma pakeisti įpročius ir šventinį apsipirkimą planuoti ne piko metu. Pasak komunikacijos vadovės, mažiausi pirkėjų srautai stebimi darbo dienomis ir šeštadieniais nuo parduotuvės atidarymo iki 10 val., taip pat nuo 20 val. iki parduotuvės uždarymo.

Pirkėjai taip pat raginami iš anksto planuoti savo pirkinių krepšelį, sudaryti produktų bei prekių sąrašą ir apsipirkti pagal jį. Tai padės prekybos vietoje praleisti mažiau laiko. Pirkėjų patogumui kai kurios parduotuvės atidaromos 7.30 val., darbą baigia 22 arba 23 val.

„Norint išvengti spūsčių parduotuvėse ir sutaupyti brangaus laiko, pirkėjus skatiname apsipirkti internetu. Tai patogiai galima padaryti naudojantis „LastMile“ programėle. Šioje programėlėje padarytas užsakymas pradedamas rinkti ir į reikiamą vietą yra pristatomas ne kitą dieną, o iš karto, kai yra patvirtinamas.

Be to, per programėlę užsisakytas prekes atsiimti galima ir specialiame atsiėmimo punkte artimiausioje parduotuvėje arba drive–in langelyje”, – teigia V. Budrienė.