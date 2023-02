„Ignitis“ nusileido: siūlys klientams pasikeisti planus į palankesnius ir nereikalaus grąžinti nuolaidų

Priduriama, kad keičiant planą ir pasiliekant „Ignitis“ klientu, nereikės grąžinti suteiktų nuolaidų.

„Ignitis“ teigia, kad šio žingsnio ėmėsi, nes nukrito didmeninės elektros kainos.

„Nukritus didmeninėms elektros kainoms, „Ignitis“ savitarnoje vartotojai gali labai lengvai pasikeisti turimus fiksuotos kainos tarifus į palankesnius. Nuo rytojaus iki metų vidurio, keičiant planą ir pasiliekant su „Ignitis“, nereikės grąžinti iki šiol suteiktų nuolaidų“, – rašo D. Maikštėnas.

VERT kviečia domėtis, kokie yra siūlomi planai, ir esant poreikiui pasirinkti kitą tiekėją

​​​​​Atsižvelgdama į elektros kainos biržoje pokyčius ir naujausius nepriklausomų elektros tiekėjų teikiamus siūlymus, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) ragina vartotojus aktyviai pasinaudoti savo teise ir esant poreikiui keisti nepriklausomą elektros energijos tiekėją. VERT primena, kad visi vartotojai turi teisę bet kuriuo metu priimti sprendimą dėl sutarties nutraukimo ir nepriklausomo elektros tiekėjo keitimo.

Buitinis vartotojas, norintis vienašališkai nutraukti sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju, turi įsivertinti, ar nebuvo sutartyje numatyta nuolaidų, baudų, kurios, anksčiau laiko nutraukus sutartį, turi būti grąžinamos tiekėjui. Informuoti tiekėją apie nutraukiamą sutartį nereikia, sudaryta nauja sutartis įsigalios po 2 savaičių ir ankstesnė sutartis bus nutraukta automatiškai.

Buitinis vartotojas paskutinę sutarties galiojimo dieną privalo pranešti elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją ir už patiektą elektros energiją, persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas atsiskaityti su tiekėju ar operatoriumi.

Svarbu, kad, norint nepatekti į elektros energijos garantinį tiekimą, esama sutartis neturėtų būti nutraukta anksčiau, negu sudaryta nauja sutartis.

VERT primena, kad gyventojai gali pasinaudoti VERT sukurta skaičiuokle https://skaiciuokle.vert.lt/, kur nepriklausomi elektros energijos tiekėjai, keisdami planus, informaciją turi atnaujinti per parą. Kainų skaičiuoklėje vartotojai ras aktualiausią informaciją, ja naudotis nesunku: tereikia žinoti, kiek elektros energijos suvartoja per mėnesį arba per metus. Įvedus šį skaičių, kainų palyginimo skaičiuoklė suras visus pasiūlymus, puslapio viršuje rodydama pigiausią variantą.