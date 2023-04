„Ignitis“ ir partnerių statomam jūros vėjo parkui Škotijoje – 2 mlrd. svarų finansavimas

Projektą valdo „Ocean Winds“, pagal bendradarbiavimo susitarimą ENGIE ir „EDP Renewables“ valdoma įmonė, skirta jūrinio vėjo projektų plėtrai, ir „Ignitis renewables“, valdanti 5 proc. akcijų paketą.

„Nors ir esame „Moray West“ projekto mažumos akcininkai, „Ignitis grupei“, o kartu ir „Ignitis renewables“, tai leidžia įgauti jūrinio vėjo energetikos vystymo patirties ir vertingų žinių iš kitų šalių. Šios žinios ir patirtis bus naudojami jūrinio vėjo projektų plėtrai Lietuvoje“, – teigė Darius Maikštėnas, „Ignitis grupės“ vadovas ir pridėjo, kad „Ignitis renewables“ kartu su „Ocean Winds“ šiuo metu ruošiasi Lietuvos pirmojo jūrinio vėjo parko aukcionui.

Finansavimo užtikrinimas leis „Moray West“ jūrinio vėjo projektui užtikrinti likusius tiekimo grandinės elementus bei 2023 m. prasidėjusių jūrinio vėjo parko statybos darbų įgyvendinimą. „Moray West“ projekto numatoma instaliuota galia siekia 882 megavatus (MW). Parke bus pastatyta 60 14,7 MW galios vėjo turbinų, kurias tieks „Siemens Gamesa Renewable Energy“.

„Moray West“ jūrinio vėjo parko pajamų modelis daugiausiai sudarytas iš ilgalaikių elektros energijos pardavimo sutarčių su verslo klientais (angl. corporate power purchase agreements, CPPA). Tokios sutartys buvo pasirašytos dėl daugiau nei 50 proc. projekto planuojamos pagaminti energijos. Be to, trečdaliui planuojamos pagaminti energijos užtikrinta ilgalaikė indeksuojama kainų skirtumo (angl. contract for difference, CfD) paramos schema.

Projektas turėtų pradėti veiklą visu pajėgumu 2025 m. ir gamins tiek energijos, kiek užtektų trečdaliui Lietuvos.