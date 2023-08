„Ignitis grupės“ vėjo parkas Mažeikiuose pradėjo komercinę veiklą

Ji pradėta po to, kai vėjo turbinų teikėja Vokietijos įmonė „Nordex Energy SE & Co. KG“ grupei perdavė jų teises, trečiadienį per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Ignitis grupė“.

Vėjo parkas Židikų seniūnijoje veikia visu pajėgumu, tačiau tikimasi, kad teisė į likusią vieną iš 14-kos vėjo turbinų dėl papildomų darbų bus perduota rugsėjį.

Skelbiama, kad vėjo parko pagaminamos elektros užteks 50 tūkst. namų ūkių.

Anksčiau parko komercinę veiklą planuota pradėti dar pirmąjį šių metų ketvirtį, tačiau, kaip yra teigęs „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas, ji buvo atidėta dėl sutrikimų tiekimo grandinėse.

„Ignitis renewables“ atsakinga už sausumos ir jūrų vėjo jėgainių, saulės energetikos, biomasės ir atliekų vertimo energija projektų įgyvendinimą. Bendrovė valdo penkis vėjo parkus Lietuvoje – Jurbarko, Kretingos, Tauragės ir Mažeikių rajonuose, taip pat po vieną vėjo parką Lenkijoje ir Estijoje.