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„Ignitis grupė“ išleido 300 mln. eurų žaliųjų obligacijų emisiją, metinė palūkanų norma – 4,5 proc.

2026-10-20 19:23 / šaltinis: BNS
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2026-10-20 19:23
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Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ išleido naują 300 mln. eurų nominalios vertės penkerių metų trukmės žaliųjų obligacijų emisiją, antradienį pranešė bendrovė.

„Ignitis“ BNS Foto

Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ išleido naują 300 mln. eurų nominalios vertės penkerių metų trukmės žaliųjų obligacijų emisiją, antradienį pranešė bendrovė.

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Pranešama, kad metinė fiksuota obligacijų palūkanų norma siekia 4,5 proc., o jų išpirkimo data – 2031-ųjų spalio 27 diena.

Obligacijos buvo išplatintos už 115 bazinių punktų maržą virš vidutinės apsikeitimo sandorių palūkanų normos, emisijos kainai siekiant 99,676 proc. nominaliosios vertės.

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Grupė skelbia besitikinti, kad obligacijų emisijai bus suteikti „Baa1“ ir „BBB+“ kredito reitingai atitinkamai iš „Moody's Ratings“ ir „S&P Global Ratings“, atitinkantys „Ignitis grupės“ kredito reitingus.

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„Grupės kredito kokybę patvirtina tai, kad sandoris sulaukė reikšmingo ir diversifikuoto susidomėjimo iš Europos ir kitų regionų institucinių investuotojų. Galutinė pavedimų knyga (angl. final order book) viršijo 1,0 mlrd. eurų, o paklausa galutinį emisijos dydį viršijo 3,3 karto. Joje dalyvavo daugiau nei 80 investuotojų“, – praneša „Ignitis grupė“.

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Pasak jos, bendra pritrauktų naujų obligacijų lėšų suma bus visiškai arba iš dalies skirta ilgalaikiam turtui, kapitalo ir veiklos išlaidoms finansuoti arba refinansuoti.

Grupė pasirinko „BNP Paribas“, „Goldman Sachs Bank Europe“, „J.P. Morgan“ ir MUFG tarptautiniais koordinatoriais, o kartu su SEB ir Swedbank – obligacijų platintojais.

Obligacijas planuojama įtraukti į prekybą Liuksemburgo vertybinių popierių biržos reguliuojamoje rinkoje ir rodyti Liuksemburgo Green Exchange (LGX) bei į prekybą „Nasdaq Vilnius“. Atsiskaitymas už obligacijas numatomas spalio 27 dieną.

indeliai.lt

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