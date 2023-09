„IfW“ ekspertai Vokietijos ekonomikai pranašauja 0,5 proc. nuosmukį 2023-aisiais

„Pagrindinės prognozės pabloginimo priežastys – silpnas pramonės aktyvumas, krizė statybų sektoriuje ir kuklus namų ūkių vartojimas“, – instituto pranešimą cituoja „MarketWatch“.

Vokietijos bendrojo vidaus produkto augimo 2024 metais prognozę „IfW“ ekspertai apkarpė nuo 1,8 proc. iki 1,3 procento.

„Vokietija šiuo metu junta savo senojo pramonės verslo modelio padarinius. Be to, pasikeitusios palūkanų normos daro spaudimą ekonomikai tiesiogiai, taip pat ir per eksporto rinkas“, – pranešime cituojamas „IfW“ vadovas Moritzas Schularickas (Moricas Šularikas).

Tačiau ekspertai pažymi, jog nepaisant ekonominės padėties šalyje pablogėjimo, Vokietijos darbo rinka turėtų išlikti atspari, o valdžios sektoriaus skola – stabili.

„IfW“ pranašauja, kad metų infliacija 2024-2025 metais bus apie 2 proc., tai yra atitiks Europos Centrinio Banko nustatytą tikslą, tačiau bazinė infliacija, skaičiuojamas atmetus išlaidas būstui ir energijai, jį viršys.