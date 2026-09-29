Gyventojai skundžiasi smarve Gariūnuose: kas vyksta?

Nuo paskutinių Naujosios Vilnios gyventojų skundų dėl nemalonaus kvapo praėjo kelios savaitės. Šįkart apie panašią problemą praneša Gariūnų gyventojas. Vis dėlto nauja šiukšlių krize kol kas nekvepia – nemalonus kvapas gali sklisti ir dėl tam tikrų oro sąlygų.
„Skundų dėl kvapų savivaldybė nėra gavusi. Tokius skundus pagal kompetenciją nagrinėja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras”, – trumpai komentuoja Indrė Naureckaitė, Vilniaus miesto savivaldybės Ryšių su žiniasklaida specialistė.
Savivaldybė nieko nežino
Taigi savivaldybė kol kas nefiksuoja, kad Gariūnuose būtų kilusi platesnio masto kvapų problema.
Primename, Vilniaus šiukšlių krizė prasidėjo dėl 2025 metų balandį kilusio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje ir po to sekusio operatoriaus „Energesman“ veiklos bei finansinių problemų, o jos sprendimui nuo 2026 metų spalio mėnesio didinami atliekų deginimo pajėgumai Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje.