„Girteka“ Vokietijoje atidarė sunkvežimių techninės priežiūros centrą

Investicija siekiama priartinti paslaugas prie pagrindinių transporto maršrutų bei klientų, pagerinti veiklos efektyvumą, pranešė įmonė.
Naujasis centras vienu metu gali aptarnauti iki 10 vilkikų su puspriekabėmis arba 20 sunkvežimių. Jame taip pat galima atlikti techninę apžiūrą.
„Mūsų verslas vykdomas visoje Europoje, tuo turi sekti ir priežiūros infrastruktūra. Tai ypač svarbu gabenant temperatūrai jautrius ir vertingus krovinius, kai patikimumas yra kritiškai svarbus“, – pranešime sakė „Girteka Group“ generalinis direktorius Edvardas Liachovičius.
„Investuodami į techninės priežiūros centrus, esančius arčiau transporto operacijų, įgyjame geresnę sąnaudų, priežiūros kokybės ir transporto priemonių prieinamumo kontrolę, taip sustiprindami savo gebėjimą užtikrinti patikimus pajėgumus visoje Europoje“, – teigė jis.
Kosfeldo centre dirba 10 darbuotojų, pamažu planuojama didinti jų skaičių ir pajėgumus.
„Girteka“ valdo daugiau nei 6,5 tūkst. sunkvežimių ir 8 tūkst. puspriekabių parką.