Gėlės iš „Maximos“ – ne alternatyva, o pirmasis pasirinkimas: kokybė nenusileidžia specializuotiems salonams

Jolanta Šotik, „Maximos“ prekių kategorijos vadovė, atsakinga už gėlių ir sodinukų pirkimą, sako, kad tinkle pirkėjams siūlomų gėlių kokybė jau seniai nenusileidžia specializuotų prekybos vietų pasiūlai, o kai kuriais atvejais ją ir pranoksta. Asortimentas planuojamas gerokai iš anksto, o naujų rūšių, spalvų ir kompozicijų ieškoma didžiausiose tarptautinėse gėlių parodose.
„Dalis pirkėjų vis dar nustemba „Maximoje“ atradę gėlių salono asortimentui kokybe nenusileidžiančią puokštę, tačiau tai – joks atsitiktinumas. Su patikimais tiekėjais dirbame jau ne vienerius metus, jiems keliame konkrečius kokybės reikalavimus ir iš anksto žinome, kaip gėlė turi atrodyti, pasiekusi parduotuvę. Pasiūlą planuojame iš anksto, pavyzdžiui, šiuo metu jau turime patvirtintą skintų gėlių asortimentą, kuriuo prekiausime kitąmet“, – pasakoja J. Šotik.
Rankomis rištos puokštės atkeliauja iš Nyderlandų
Vienas naujausių šių metų pasiūlymų „Maximoje“ – iš Nyderlandų atkeliavusios ir jų floristų surištos įvairių gėlių puokštės. Jos kuriamos atsižvelgiant į sezoną, derinant konkrečiu metu aktualias gėles ir spalvas. Kitaip nei automatizuotai ruošiama produkcija, kiekviena unikali puokštė surenkama atskirai, rankomis, ir į Lietuvą keliauja atskiruose kibiruose su vandeniu.
„Šias puokštes tautiečiams pirmąkart pasiūlėme per Motinos dieną, taip pat prieš Rugsėjo 1-ąją. Abiem atvejais susidomėjimas viršijo mūsų lūkesčius, tad dabar jų turime ir Mokytojo dienai. Taip pat pirkėjams siūlome ir kitokių pasirinkimų. Pavyzdžiui, mažesnes, bet savo kokybe specializuoto gėlių salono asortimentui nenusileidžiančias įvairių gėlių puokštes, kuriomis galima pasirūpinti už kiek daugiau nei 10 Eur“, – sako J. Šotik.
Dar viena šių metų naujiena – skirtingų dydžių puokštės sandariose dėžutėse. Į jas iš anksto įpilta vandens, tad gėlės gauna nuolat joms reikalingos drėgmės, o pirkėjui nereikia ieškoti papildomos pakuotės ar vazos. Su tokia puokšte iš parduotuvės galima iš karto vykti tiesiai į šventę.
Naujausių pasaulinių „gėlių madų“ tendencijų „Maximos“ Pirkimų departamente dirbanti prekių kategorijos vadovė žvalgosi specializuotose užsienyje vykstančiose gėlių parodose. Jose galima ne tik savo akimis pamatyti augintojų produkciją, bet ir iš karto aptarti būsimą tiekimo kainą, transportavimo būdus, sąlygas bei rezervavimo terminus.
„Gėlės nuotrauka niekada neatstos originalo. Parodoje gyvai pamatę pasiūlą, galime išsyk galvoti apie progas, metų laiką, kada ir kur norėsime prekiauti. Tad tai, kuo norime prekiauti, renkamės išties gerokai iš anksto“, – sako J. Šotik.
Gėlės „Maximos“ pirkėjams skraidinamos ir lėktuvais
„Maxima“, perkant skirtingas gėles ir augalus, jų sėklas, gėlių svogūnėlius ar sodinukus, bendradarbiauja su virš 20 tiekėjų. Didesnė dalis asortimento – skintos gėlės, į Lietuvą atkeliaujančios ne tik iš Europos, bet ir tolimųjų kraštų.
„Pavyzdžiui, didžiosios rožės į Lietuvą atskraidinamos iš Ekvadoro, dar viena rožių rūšis – iš Kenijos, gvazdikėliai atkeliauja iš Kolumbijos, o kardeliai – iš kaimyninės Lenkijos. Tolimesnėse šalyse užaugintos gėlės iki Lenkijos arba Nyderlandų skraidinamos lėktuvais, o iš ten į mūsų logistikos centrą atkeliauja sunkvežimiais“, – pasakoja J. Šotik.
Pasak jos, pastaraisiais metais tautiečiai itin pamėgo kolumbietiškus gvazdikėlius. Į „Maximos“ parduotuves jie pristatomi labiau išsiskleidę, vėlesnės žydėjimo stadijos, tačiau nepaisant, tinkamai prižiūrimi, namuose jie gali išsilaikyti bent tris savaites ar net mėnesį.
Kad grožis namuose išliktų kuo ilgiau, kiekvienai į asortimentą pretenduojančiai patekti gėlei „Maximos“ specialistai yra parengę atskirą kokybės specifikaciją, kurioje apibrėžiama gėlės išvaizda, kriterijai ir kitos sąlygos.
„Visas atsivežtas gėles dar kartą patikriname mūsų logistikos centre, kad į parduotuves patektų tik aukščiausios kokybės produkcija. Ilgametė partnerystė su tiekėjais padeda išvengti nesusipratimų, o išankstiniai užsakymai – užsitikrinti didesnį pasirinkimą, aukščiausią kokybę ir konkurencingą kainą. Nepaisant pastaraisiais mėnesiais brangusio lėktuvų bei sunkvežimių kuro, mėgstamiausių gėlių kainas nuo praėjusių metų pavyko išlaikyti praktiškai nepakitusias“, – pastebi J. Šotik.
Nesikeičia ir lietuviško prekybos tinklo siūlomos gėlių pasirinkimo galimybės – populiariausių skintų gėlių galima rasti net mažiausiose, vieno X „Maximose“.
Ne tik skintos, bet ir vazoninės
„Maximos“ pirkėjai gali rinktis iš plataus ne tik skintų, bet ir vazoninių gėlių bei augalų asortimento. Rudens sezono metu ypač išsiskiria viržiai – nuo vienspalvių iki kelių spalvų, nuo mažiausių, devynių centimetrų skersmens vazonėlių iki didelių, 25 centimetrų skersmens.
„Pastaraisiais metais pastebime, kad vietoje anksčiau įprastų mažų vienspalvių viržių tautiečiai vis dažniau renkasi didesnius ir spalvotesnius – dviejų, trijų ar net penkių skirtingų spalvų – augalus. Taip pat populiarios rudeninės kompozicijos su dekoratyvinėmis žolėmis, miulenbekijomis ir kitais sezoniniais augalais“, – pasakoja J. Šotik.
Pasak ekspertės, tautiečiai vazoninėmis gėlėmis mėgsta puošti terasas, balkonus, palanges ar tiesiog papuošti svetainę, kitas namų erdves. Surasti norimą gėlę galima ne tik didžiausiuose miestuose ir didžiausiose tinklo parduotuvėse – net ir vieno X „Maximose“ nuolat galima rasti įvairių spalvų vazoninių rožių, įvairių žalialapių augalų ir kaktusų bei skirtingų rūšių orchidėjų – vienos ar kelių šakų, kaskadinių ar dažytų.
„Beje, daug kas nustemba, sužinoję, kad geriausi, kokybiškiausi pasaulyje kaktusai auginami ne Meksikoje ar Jungtinių Amerikos Valstijų pietuose, o Italijoje. Būtent šioje Europos šalyje yra daugybė specializuotų kaktusų augintojų, eksportuojančių itin kokybiškus augalus į visą pasaulį, kuriuos siūlome ir „Maximos“ pirkėjams“, – teigia J. Šotik.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.