TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Gargždų geležinkelis“ turi sumokėti 29 tūkst. eurų „LTG Infrai“

2025-10-23 07:45 / šaltinis: BNS
2025-10-23 07:45

Verslininko Igorio Udovickio netiesiogiai valdoma bendrovė „Gargždų geležinkelis“ turi sumokėti valstybės valdomos „LTG grupės“ infrastruktūros įmonei „LTG Infra“ 29,3 tūkst. eurų už 2021-2022 metais skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, nusprendė teismas. 

Geležinkelis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Regionų administracinis teismas spalio 21 dieną atmetė „Gargždų geležinkelio" skundą kaip nepagrįstą. 

0

Regionų administracinis teismas spalio 21 dieną atmetė „Gargždų geležinkelio“ skundą kaip nepagrįstą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Reikalavimas sumokėti užmokestį (...) yra pagrįstas teisės aktų nuostatomis ir faktiniais duomenimis, terminų dėl pajėgumų atsisakymo skaičiavimas pagrįstas teisės aktų nuostatomis ir teismų praktika, todėl bendrovės reikalavimas laikytinas nepagrįstu“, – rašoma teismo nutartyje, kurią dar galima skųsti.

Anot nutarties, ginčas kilo po to, kai „LTG Infra“ 2021 metų spalį „Gargždų geležinkeliui“ skyrė pajėgumus ir sudarė tai numatančią sutartį, tačiau bendrovė atsisakė didžiosios dalies jai skirtų pajėgumų.

Kaip teismui aiškino įmonė, 2022 metų sausį Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija nurodė nenaudoti šios infrastruktūros Baltarusijos trąšų gamintojo „Belaruskalij“ produkcijai vežti – jo krovinius ir ketino vežti „Gargždų geležinkelis“, kartu netekęs ir galimybės panaudoti skirtų pajėgumų.

„LTG Infra“ teigė, kad „Gargždų geležinkelio“ prašymas dėl pajėgumų atsisakymo pateiktas nesilaikant terminų, todėl ji pateikė  sąskaitą dėl 50 proc. traukinių eismo įmokos.

Tuo metu „Gargždų geležinkelis“ prašė anuliuoti sąskaitą. Įmonė teisme aiškino, kad „LTG Infra“ be pagrindo priskaičiavo užmokestį ir netinkamai skaičiavo atsisakymo terminą.

„Gargždų geležinkelis“ teisme taip pat siekė panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) tarybos nutarimą, kuriuo buvo atmestas įmonės skundas. Anot jos, RRT neįsigilino į ginčo aplinkybes, netinkamai interpretavo skaičiuotiną užmokestį ir pagrindus jam skaičiuoti.

