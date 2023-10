Gamtinių dujų kaina Europoje pasiekė aukščiausią per pusmetį lygį

Ateities sandorių gamtinių dujų kaina TTF biržoje (Europos lyginamoji kaina) antradienį iki 15 val. 45 min. Lietuvos laiku pakilo 10,69 proc. iki 48,65 euro už megavatvalandę, pasiekusi aukščiausią nuo balandžio pradžios lygį.

Izraelio vyriausybė bendrovei „Chevron“ nurodė saugumo sumetimais sustabdyti gavybą Tamaro gamtinių dujų telkinyje prie šalies šiaurinės pakrantės, nes konfliktas regione intensyvėja.

Be to, Suomija ir Estija sekmadienį pastebėjo, kad dėl nuotėkio neįprastai sumažėjo slėgis tarp šalių nutiestame jūriniame dujotiekyje „Balticconnector“. Dėl to buvo nutrauktas dujų tiekimas, o remonto darbai gali užtrukti kelis mėnesius.

Spaudimą dujų kainoms Europoje dar labiau didina žinia apie tai, kad JAV korporacijos „Chevron“ valdomos gamtinių dujų skystinimo gamyklos Australijoje darbuotojai planuoja atnaujinti streikus.