Gamintojų pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 1,9 proc., per metus – 3,5 proc.

Tuo metu, neįskaitant rafinuotų naftos produktų, per mėnesį gamintojų pramonės produkcijos mažėjo 1 proc., per metus – 2,1 proc.

Mėnesio rodikliams daugiausia įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų kainų sumažėjimas (6,3 proc.) bei maisto produktų kainų padidėjimas (0,5 proc.).

REKLAMA

REKLAMA

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 2,8 proc., o neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 2 proc. Daugiausiai pigo (11,7 proc.) žalia nafta, o labiausiai brango (3,9 proc.) pagrindiniai metalai.

REKLAMA

Maisto produktai per balandį brango 0,9 proc., iš jų ledai – 19,3 proc., perdirbta ir konservuota paukštiena – 8,3 proc., perdirbta ir konservuota mėsa – 7,8 proc. tačiau pigo cukrus – 4 proc., paruoštas ėdalas naminiams gyvūnėliams – 3,5 proc., perdirbtos ir konservuotos bulvės – 3,4 proc.

Per metus Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos sumažėjo 3,5 proc., be rafinuotų naftos produktų padidėjo 1 proc.

REKLAMA

REKLAMA

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus sumažėjo 3,5 proc. (neįskaitant rafinuotų naftos produktų padidėjo 2 proc.), o per mėnesį – sumažėjo 1,1 proc. (be rafinuotų naftos produktų mažėjo 0,2 proc.)

Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus sumažėjo 2,2 proc., ne euro zonos rinkoje – 4,7 proc.

Tuo metu per mėnesį euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 0,7 proc., ne euro zonos rinkoje – 1,5 proc.