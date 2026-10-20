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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Europos investicijų bankas skyrė Tauragei 20 mln. eurų miesto plėtros projektams

2026-10-20 16:23 / šaltinis: ELTA
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2026-10-20 16:23
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Europos investicijų bankas (EIB) Tauragės savivaldybei suteikė 20 mln. eurų finansavimą miesto infrastruktūrai modernizuoti ir tvariam judumui plėtoti.

Pinigai (nuotr. Karolinos Gudžiūnienės / ELTA)
GALERIJA (5)

Europos investicijų bankas (EIB) Tauragės savivaldybei suteikė 20 mln. eurų finansavimą miesto infrastruktūrai modernizuoti ir tvariam judumui plėtoti.

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Už gautas lėšas savivaldybė planuoja plėsti dviračių takų tinklą, įsigyti netaršių viešojo transporto priemonių, atgaivinti Jūros upės pakrantę. Taip pat ketinama renovuoti mokyklas ir viešuosius pastatus, plėsti vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Šis finansavimas skiriamas pagal daugiau kaip 110 mln. eurų vertės investicijų programą, įgyvendinamą naudojantis Europos Sąjungos (ES) ir savivaldybės lėšomis

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„Tauragės ir EIB bendradarbiavimas paspartins mūsų miesto ir viso rajono darnų vystymąsi. Svarbiausia, kad šių investicijų naudą savo kasdieniame gyvenime pajus kiekvienas Tauragės miesto ir rajono gyventojas. Tai – dar vienas svarbus žingsnis siekiant mūsų tikslo, kad Tauragė būtų žalesnė, modernesnė ir patrauklesnė vieta gyventi“, – pranešime cituojamas Tauragės meras Dovydas Kaminskas. 

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Tauragė yra viena iš 100 ES savivaldybių, dalyvaujančių Neutralaus poveikio klimatui ir pažangiųjų miestų misijoje. Miestas siekia iki 2030 metų tapti klimatui neutraliu inovacijų centru, taip prisidedant prie platesnio masto Europos žaliosios pertvarkos.

EIB finansavimas taip pat prisideda prie Europos iniciatyvos „EastInvest“, kuria siekiama stiprinti rytinių pasienio regionų atsparumą, ekonominę plėtrą ir teritorinę sanglaudą.

Pagal programą parama taip pat bus skiriama socialiniam būstui, globos įstaigoms, istorinių pastatų išsaugojimui ir pritaikymui pagal naują paskirtį, taip pat atsinaujinančiųjų išteklių energijos, energijos vartojimo efektyvumo, vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros projektams.

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