Estijos vartotojų pasitikėjimo stiprėjimas šį mėnesį stabtelėjo

Estijos konjunktūros instituto per sociologinius tyrimus skaičiuojamas šalies vartotojų pasitikėjimo indeksas birželį išliko ties minus 27 punktų žyma. Pernai birželį jo vertė buvo minus 29 punktai.

Šalies ekonominės padėties pagerėjimo per artimiausius 12 mėnesių lūkesčių subindeksas per mėnesį taip pat nepakito, per metus padidėjo 6 punktais iki minus 41 punkto.

Namų ūkių finansinės padėties pagerėjimo per artimiausius 12 mėnesių lūkesčių įvertis per mėnesį nepakito, per metus paaugo 3 punktais iki minus 19 punktų.

Taupymo per artimiausius 12 mėnesius galimybių subindeksas per mėnesį pakilo 2 punktais, o per metus – 3 punktais iki minus 15 punktų.

Šie rodikliai per nuotolines sociologines apklausas skaičiuojami vadovaujantis Europos Komisijos metodologija.