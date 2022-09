ESO pradeda išmaniųjų elektros skaitiklių diegimą: įvardijo, kaip vyks keitimas

Bendrovės specialistų teigimu, vieno skaitiklio pakeitimas užtruks nuo pusvalandžio iki valandos. Tuo metu gyventojas be elektros bus tik 10 ar 15 minučių. Vienas darbuotojas per dieną vidutiniškai pakeis apie 5 skaitiklius per dieną.

ESO l. e. p. vadovas Renaldas Radvila sakė, kad skaitiklių pakeitimo naudą matys klientai, kurie matys, kiek elektros sunaudoja, jie sutaupys iki 6 proc. elektros.

„Tinklo operatorius taip pat turės naudos, nes matys įvairius gedimus.

Skaitiklių diegimo procesas užtruko, nes užtruko pirkimai, diegimo plano rengimas“, – tikino įmonės vadovas.

Bendrovės Išmaniosios apskaitos valdymo departamento direktorė Aurelija Židickytė-Orvydė sakė, kad skaitikliai bus diegiami dviem etapais.

„Pirmuoju etapu diegs verslo klientams ir tiems, kurie sunaudoja virš 1000 kWh, vėliau tiems, kurie sunaudoja mažiau nei 1000 kWh. Kiekvienas klientas bus informuotas asmeniškai telefonu. Taip pat jiems bus siunčiami priminimai. Skaitiklių pakeitimas gyventojams nekainuos, juos keis ESO inžinieriai arba samdomi rangovai. Vieno skaitiklio kaina siekia apie 40 eurų“, – sakė specialistė.

Bendrovės teigimu, jie taps neatsiejama tinklo dalimi, didins konkurenciją rinkoje, suteiks postūmį kurtis naujoms paslaugoms.

„Išmanieji skaitikliai taps įrankiu, leisiančiu lengvai ir suprantamai matyti savo vartojimo duomenis, analizuoti ir keisti vartojimo įpročius“, – pranešė bendrovė.

Pasak ESO, naujieji skaitikliai nuotoliniu būdu perduos elektros suvartojimo duomenis ir tinklo parametrus, todėl ESO galės greičiau ir tiksliau nustatyti bei šalinti gedimus, efektyvinti tinklo veiklą, o gyventojams nebereikės patiems nurašinėti ir deklaruoti skaitiklių rodmenų.

Išmanieji skaitikliai gyventojams, per metus naudojantiems daugiau nei 1 tūkst. kWh elektros, bei visoms įmonėms, bus įrengti iki 2025 metų pabaigos. Nuo 2026 metų skaitikliai bus keičiami visiems likusiems, pasibaigus senųjų skaitiklių metrologinei patikrai.

1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių už daugiau nei 105 mln. eurų (su PVM) diegia Prancūzijos bendrovė „Sagemcom Energy and Telecom“.

Bendra didžiausio Baltijos šalyse išmaniosios apskaitos projekto vertė siekia iki 150 mln. eurų – be skaitiklių įdiegimo kaštų, ją sudaro dabartinių sistemų vystymas, informacinių sprendimų kūrimas bei paslaugos, taip pat klientų bei visuomenės informavimas.