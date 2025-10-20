Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Ėmesi skubių veiksmų: ši ES sostiinė uždraus nuomojamus elektrinius paspirtukus

2025-10-20 16:07 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 16:07

Čekijos sostinėje Prahoje nuo kitų metų neliks nuomojamų elektrinių paspirtukų. Tokį sprendimą pirmadienį priėmė miesto taryba, pranešė naujienų agentūra ČTK.

Elektriniai paspirtukai Vilniuje. ELTA / Julius Kalinskas

Čekijos sostinėje Prahoje nuo kitų metų neliks nuomojamų elektrinių paspirtukų. Tokį sprendimą pirmadienį priėmė miesto taryba, pranešė naujienų agentūra ČTK.

REKLAMA
3

Sprendimas argumentuotas daugybe gyventojų nusiskundimų dėl netinkamai statomų ir vaikščioti trukdančių elektrinių paspirtukų. Be to, padaugėjo nelaimių su šiomis transporto priemonėmis, neišvengta ir žūčių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokių tiekėjų, kaip „Bolt“ ar „Lime“ paspirtukus galima išsinuomoti mobiliąja programėle. Paspirtukai ypač mėgstami turistų. Pernai Praha, statistikos agentūros CSU duomenimis, suskaičiavo daugiau kaip 8 mln. su nakvyne apsistojusių turistų iš šalies ir užsienio – tai istorinis rekordas.

Kaip alternatyva nuomojamiems paspirtukams siūlomi elektroniniai ar paprasti dviračiai. Su šių transporto priemonių nuomos įmonėmis miesto valdžia ateityje ketina sudaryti sutartis dėl naudojimosi tam skirtomis parkavimo vietomis ant šaligatvių ar gatvėse. Už tai įmonės turės mokėti mėnesinė maždaug euro mokestį už kiekvieną dviratį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų