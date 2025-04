Dujų balionų sistema: šildymo alternatyva visuose namuose

REKLAMA

Tačiau ką daryti, jeigu žinote, kad namas tikrai neatitinka A++ energinio efektyvumo klasės, jeigu dar turite malkų atsargų, jeigu katilas kol kas veikia, jeigu namuose įrengti ir radiatoriai, ir grindų šildymas?

Šilumos siurblys? Modernu, bet ar tiks jūsų namui? Be to, montavimo kaina – tikrai nemaža.

Dujų katilas? Gal ir gerai, tačiau dujotiekio šalia sklypo nebuvo, nėra ir turbūt nebus.

Alternatyvų yra.

„Dirbti pečkuriu jau tikrai niekam nesinori, - sako bendrovės „Saurida“ marketingo vadovė Jolita Vaitkevičienė. – Jeigu namuose yra išvedžiota visa reikalinga santechnika, jeigu yra radiatoriai, galbūt dalis patalpų šildomi grindimis, tokiais atvejais mūsų siūloma išmanioji šildymo dujų balionais sistema puikiai tinka. Ji papildo esamą kietojo kuro katilo „kompaniją“, žmonėms lieka ir papildoma galimybė – malkinį katilą galima bet kada naudoti, jeigu turite malkų likutį, pavyzdžiui. Jo nereikia demontuoti, senoji sistema lieka kaip papildoma galimybė, o mes siūlome lengvai ir greitai sumontuojamą dujų katilą, kuriam dujos tiekiamos iš dujų balionų“.

Tokią sistemą jau ne vienerius namus savo namuose yra sumontavęs ir žurnalistas Saulenis Pociūnas: „Beveik 15 metų šildėme namą malkomis: lietuviškas žvakės principu veikiantis katilas užtikrino šilumą. Bet į katilinę reikėdavo eiti ryte arba vakare, kartais – du sykius per dieną, kartais – dar dažniau, jei lauke būdavo ypač šalta. Esame išbandę turbūt visų lietuviškų medžių malkas, pirkome rąstus, juos pjaudavome ir skaldydavome, kad vasarą prisiruoštume atsargų. Savaitgaliais iš lauke esančios malkinės nešdavome malkas į katilinę, kurioje beveik visuomet būdavo šiokia tokia betvarkė, dulkės, pjuvenos... Žodžiu, buvome geriausi katilinės klientai. Kai katilas įsidegdavo, namai po truputį irgi įšildavo. Bet jeigu išvykdavome savaitgaliui, grįždavome į tikrai nemaloniai atvėsusius namus. Galiu pajuokauti, kad malkų skaldymas ar jų nešiojimas – gera fizinė treniruotė, bet šilumos užtikrinimui reikėdavo skirti tikrai daug laiko. O ir malkos kiekvienas sezoną po truputį brangdavo, todėl bene prieš 7 metus įsirengėme šildymo dujų balionais sistemą – dujotiekio šalia mūsų namo tais laikais nebuvo, tad komfortiškam šildymo sezonui tai buvo labai racionalus sprendimas“, - pasakoja dujomis namą šildantis pašnekovas.

Aišku, pirmiausiai reikia objektyviai įvertinti namo būklę. Jeigu, kaip mini Saulenis, namo fasadas apšiltintas 10 centimetrų putų polistireno sluoksniu, kaip apšiltintas stogas – iš viso sunku pasakyti, nes namas buvo pirktas jau pastatytas, pamatai tikrai nėra pavyzdinis apšiltinimo eksponatas, tai ir bendra namo energinė klasė tikrai nebus labai aukšta. „Jeigu namas nesandarus, logiška, kad jūs šildysite ne tik namus, bet ir kiemą. Tada bet koks sprendimas bus brangus – ar malkos, ar dujos, ar elektra ir šilumos siurblys, - sako J. Vaitkevičienė. – Sulaukiame skambučių ir užklausų, kiek gali kainuoti konkretaus namo apšildymas per mėnesį, tačiau atsakymas gali būti labai nekonkretus. Nes ne tik namo sienų ar stogo šiltinimas bei sandarumas lemia kainą, svarbu – kokie yra namo gyventojų įpročiai. Vieni mėgsta, kad kambaryje būtų 23-24 laipsniai, o miegamajame – ne mažiau kaip 20, kitiems patinka vėsesnė aplinka miegamajame, sakykime 17-18 laipsnių, o kambariuose, kur praleidžiama daugiau laiko – pakanka 20 ar 21 laipsnio“.

Logiška, kad nuo to bendra mėnesio ar šildymo sezono kaina ir priklauso. S. Pociūnas mini ne sykį girdėtą skaičių – maždaug 1 euras už 1 kvadratinį metrą per mėnesį. Realybėje jo name tas skaičius būna didesnis, bet sąnaudas lemia tai, jog namui – dvi dešimtys metų.

„Kai nusprendėme, jog norime daugiau komforto, visas dujų šildymo balionais sistemos įrengimo procesas buvo greitas ir sklandus: reikėjo numatyti vietą balionų laikymui, o pats dujų katilas užima minimaliai vietos. Meistrai per dieną viską sumontavo – prijungė naują įrenginį prie buvusios senosios šildymo sistemos – ir viskas. Jokio kvapo, jokių rūpesčių, katilinę galima pamiršti. Mes turime 10 dujų balionų „spintą“, kai baigiasi 5 balionų „pusė“, sistema persijungia į kitą pusę, o aš ir dujų tiekėjai gauna pranešimą, kad reikia planuoti atvežti pilnus balionus. Juos tiekėjai pakeičia be jokių rūpesčių: suderiname laiką, atvažiuoja, pakeičia – reikia tik sumokėti už dujas. Beje, kai gamtinės dujos prieš keletą metų stipriai brango, suskystintos naftos dujos balionuose išlaikė stabilią kainą. Dabar 1 didelis 33 kilogramų balionas kainuoja 55 eurus: aišku, norėtųsi, kad sąnaudos būtų mažesnės, bet objektyviai suprantu, kad reikėtų investuoti į namą. O jeigu palyginčiau su kaimynu, kuris iki šiol šildosi malkomis, manau, kad viso šildymo sezono kaina būtų panaši – tik man nereikia rūpintis šiluma ir karštu vandeniu“, - pasakoja individualiame name gyvenantis žurnalistas.

Būtent komfortas yra vienas pagrindinių argumentų, kodėl kietojo kuro katilai keliauja į istoriją. Dujų katilą ir visą sistemą galima valdyti ne tik namuose esančiais pulteliais, kuriuose patogu nustatyti ir norimą temperatūrą, ir laiką, kada tokia temperatūra turėtų būti visame name... Išmanusis valdymas telefonais – irgi kasdienybė, todėl galima sumažinti temperatūra patalpose, pavyzdžiui, išvykstant savaitgaliui ar atostogų, bet grįžę į namus galite rasti tokią aplinką, kokios norite. Dujų balionuose privalumas – jų kaloringumas: jos degdamos išskiria daugiau energijos nei vamzdynais tekančios gamtinės dujos, o su malkomis ar pjuvenų briketais net nedera lyginti – čia visi koziriai dujų balionuose pusėje.

Tiesa, irgi nereikėtų pamiršti, kad dujų katilas bent kartą per metus turėtų būti patikrintas: apžiūra, kurią atlieka kvalifikuotas specialistas, užtikrins ir katilo ilgaamžiškumą, ir optimalias sąnaudas. Nors šią žiemą sniego ir šalčio nebuvo daug, bet būtina įvertinti privažiavimo iki sklypo ir priėjimo iki dujų balionų „spintos“ galimybę: „Vasarą, kai dujos naudojamos šildyti karštam vandeniui, dujos irgi gali pasibaigti. Iš mūsų serviso vyrų esu girdėjusi, jog atvykę pas klientus jie randa vazonais užtvertą ar gėlėmis užsodintą priėjimą iki tos vietos, kur būtina pakeisti balionus.

Bet tai smulkmenos. Svarbu objektyviai įvertinti namo būklę (sandarumas ir gera šiluminė varža aktuali bet kokiam šildymo būdui), savo poreikius, o šildymo dujų balionais sistema yra tikrai patogi ir santykinai nebrangi investicija, užtikrinanti komfortišką gyvenimą.

Plačiau apie šildymo dujų balionais sistemos pritaikymą įvairaus amžiaus gyvenamiesiems namams ar kitiems objektams sužinosi laidos „Statybų gidas“ tinklalaidėje: