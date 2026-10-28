„Drakono dantų“ pirkime nustatyti skaidrumo pažeidimai: VPT įvardijo problemas

VTP atliko 2024 m. birželio 26-ąją vykdyto tarptautinės vertės pirkimo vertinimą ir jo išvadas trečiadienį pristatė Seimo Audito komiteto nariams.
Nurodoma, kad sutartis buvo sudaryta su uždarąja akcine bendrove „Taiklu“, jos vertė – beveik 823 tūkst. eurų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
VPT nustatė skaidrumo pažeidimus Lietuvos kariuomenės vykdytame „Drakono dantų“ pirkime
VTP Priežiūros skyriaus vedėjas Ramutis Prišmantas nurodė, kad nustatyti trijų rūšių pažeidimai.
„Dėl techninės specifikacijos reikalavimų atitikties, dėl neįprastai mažos kainos tikrinimo ir dėl sutarties vykdymo etape padarytų skaidrumo principo pažeidimų. Kadangi sutartis įvykdyta, mes apsiribojame pažeidimų kvalifikavimu, na ir bus sprendžiama dėl atsakomybės taikymo fiziniam asmeniui“, – Seimo Audito komitete sakė jis.