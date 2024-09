„Dezinformacijos megafonas“: Elonas Muskas kaltinamas įtampos prieš rinkimus JAV kurstymu

Tyrėjai baiminasi, kad mažai kas gali sustabdyti Donaldui Trumpui paramą išreiškusį E. Muską nuo naudojimosi socialiniu tinklu „X“, anksčiau vadintu „Twitter“, ir savo asmenine paskyra, kad paveiktų rinkėjus respublikonų kandidato naudai, skleistų abejones rinkimų proceso teisėtumu ir provokuotų agresiją prieš politinius varžovus ir rinkimų apylinkių darbuotojus.

„Muskas turi didžiulį būrį sekėjų „X“ ir elgiasi su platforma kaip su savo dezinformacijos megafonu“, – naujienų agentūrai AFP sakė Imranas Ahmedas, pelno nesiekiančios organizacijos „Center for Countering Digital Hate“ (CCDH) vadovas.

E. Muskas platino paneigtus politikų, įskaitant D. Trumpą, melagingus teiginius, kad demokratai „importuoja“ migrantus į Jungtines Valstijas, kad šie balsuotų lapkričio rinkimuose, ir kad imigrantai iš Haičio Ohajuje žudo ir valgo gyventojų augintinius.

Netrukus po antrojo pasikėsinimo į D. Trumpą E. Muskas parašė komentarą, kad „niekas net nebando nužudyti“ prezidento Joe Bideno ir demokratų kandidatės, viceprezidentės Kamalos Harris.

E. Muskas ištrynė šį įrašą, kurį Baltieji rūmai pavadino neatsakingu ir pridūrė, kad smurtas neturėtų būti skatinamas, ir apie jį nederėtų juokauti.

E. Muskas taip pat sulaukė kritikos už tai, kad pasidalijo sintetinės vaizdakaitos (angl. deepfake) vaizdo įrašu, kuriame balsas už kadro, imituojantis K. Harris, vadina J. Bideną senuku ir pareiškia, kad ji „nieko neišmano apie vadovavimą šaliai“.

Iš pradžių vaizdo įrašą paskelbė „X“ paskyra, susieta su konservatyviųjų pažiūrų laidų vedėju Chrisu Kohlsu. Nors tada įrašas buvo pavadintas „parodija“, tačiau E. Muskas pats pasidalydamas juo to nepranešė.

Užimtas D. Trumpo vaidmuo

Praėjusį mėnesį CCDH pranešė, kad melagingi arba klaidinantys E. Musko su rinkimais susiję teiginiai „X“ surinko beveik 1,2 mlrd. peržiūrų. CCDH tyrėjai nustatė, kad nuo sausio buvo paskelbta 50 E. Musko pranešimų su rinkimų teiginiais, kuriuos paneigė nepriklausomi faktų tikrintojai.

„X“ neatsakė į prašymą pakomentuoti.

Analitikai teigia, kad E. Muskas, regis, užėmė tą vaidmenį, kurį kadaise platformoje atliko D. Trumpas.

„2016-aisiais ir per visą prezidentavimo laikotarpį D. Trumpo tviterio įrašai darė tokią didelę įtaką ne tik dėl to, kad jas matė žmonės tviteryje, bet ir dėl to, kiek jos buvo nušviestos žiniasklaidoje“, – AFP sakė vienas iš Niujorko universiteto Socialinių tinklų ir politikos centro vadovų Joshua Tuckeris.

„Tai, kas šiomis dienomis vyksta su E. Musku „Twitter/X“, atrodo panašiai: jo įrašai ne tik matomi svetainėje, bet ir sulaukia daug dėmesio žiniasklaidoje“, – teigė jis.

Platforma, palyginti su ankstesniais 2020-ųjų rinkimais, kai ji buvo laikoma patikimos informacijos centru, šiandien labai skiriasi.

Nuo tada, kai 2022-aisiais ją įsigijo už 44 mlrd. dolerių, E. Muskas agresyviai stengėsi paversti svetainę į prieglobstį be cenzūros ir geresnį šaltinį už pagrindines žiniasklaidos priemones.

Jis išformavo „Pasitikėjimo ir saugumo tarybą“ (angl. Trust and Safety Council), susilpnino turinio moderavimą ir sugrąžino į platformą žinomus sąmokslo teorijų šalininkus, todėl ji tapo, kaip mokslininkai vadina, dezinformacijos šuliniu.

Rugpjūtį penkios JAV valstijos nusiuntė atvirą laišką E. Muskui, prašydamos pataisyti „X“ dirbtinio intelekto pokalbių robotą, vadinamą „Grok“, po to, kai jis pasidalijo klaidinga informacija apie rinkimus.

„Pasmerktas pralaimėti“

Už JAV ribų E. Muskas ne visada turi tokią pačią laisvę leisti naudotojams skelbti viską, ką jie nori.

Brazilijoje aukšto rango teisėjas nurodė sustabdyti „X“ veiklą po to, kai E. Muskas atsisakė pašalinti dešimtis dešiniųjų pažiūrų veikėjų paskyrų, kaltinamų melagingų naujienų skleidimu, o vėliau, kaip nurodyta, nepaskyrė naujo teisinio atstovo šalyje.

Praėjusią savaitę, atrodo, E. Muskas nusileido – bendrovės teisininkai pareiškė, kad „X“ įvykdė nurodymus.

Europos Sąjungos reguliavimo institucijos šiuo metu atlieka platų tyrimą dėl „X“, siekdamos išsiaiškinti, ar veiksmingai ji kovoja su dezinformacija.

Jei bus nustatyta kaltė, „X“ gresia didelės baudos arba nurodymas skubiai imtis veiksmų, kad būtų laikomasi ES taisyklių.

Australijoje planuojami panašūs veiksmai, o Jungtinėje Karalystėje netrukus įsigalios naujos taisyklės, pagal kurias institucijoms gali būti suteikta daugiau įtakos tam, kaip platformos kontroliuoja savo turinį.

„Musko reputacija pamažu prastėja viešosios nuomonės teisme, nes žmonės vis dažniau įvardija jo autoritarinę taktiką“, – AFP sakė pelno nesiekiančios organizacijos „Free Press“ vyresnioji patarėja Nora Benavidez.

„Jis gali ir toliau eiti žemyn šiuo liūdnu keliu, bet jis pasmerktas pralaimėti“, – teigė ji.