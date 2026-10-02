Dėl degalų kainų – žinia iš Sinkevičiaus

„Planuojame kalbėtis kitą savaitę. Greičiausiai, kad ketvirtadienį koalicijos taryboje, čia, Vyriausybės pastate“, – žurnalistams penktadienį kalbėjo M. Sinkevičius.
Pasak jo, bus kalbama ne viena tema, tačiau vienas svarbiausių klausimų bus tai, kaip kuro energetinę krizę galima amortizuoti tiek dabar, tiek artėjančiais metais.
„Kalbėsime ne viena tema. Taip pat ir apie kuro energetinę krizę, kuri ištiko ne tik Lietuvą, bet ir Europą ir kaip galėtume ją amortizuoti tiek dabar ir ypatingai nuo 2027 m. sausio 1 d., nes planuojami papildomi suprojektuoti ankstesnių vyriausybių 2024 m. akcizų kilimai“, – tikino ministras pirmininkas.
Degalinių kainodarų fiksavimas pagal Vokietijos modelį
Anot jo, galimos situacijos suvaldymo priemonės konkretėja.
„Jų, matyt, bus aparta ir šiek tiek didesnis diapazonas koalicijos taryboje“, – teigė premjeras.
„Dalis priemonių bus susieta su viešuoju transportu ir nuolaidomis viešajam transportui. Tiek traukiniams, kas jau buvo išbandyta, tiek kalbame apie tolimąjį susisiekimą autobusais“, – pridėjo jis.
M. Sinkevičiaus teigimu, yra ir papildomų iniciatyvų. Viena jų – degalinių kainodarų fiksavimas pagal Vokietijos modelį.
Apie akcizus tuo metu, anot ministro pirmininko, bus kalbama tik kitų metų kontekste.
Dėl CO2 dedamosios vyksta kalbos su EK
Premjeras taip pat patikino, kad kalbos dėl anglies dioksido (CO2) dedamosios su Europos Komisija (EK) vyksta. Iki metų pabaigos tikimasi sulaukti aiškaus plano.
„Manau, kad planas tikrai pasirodys iki šių metų pabaigos. Tikiuosi, kad tai bus rimtas planas, rimti siūlymai, ką mes galime padaryti kaip Europa, kaip kontinentas, kad būtume mažiau pažeidžiami“, – teigė jis.
ELTA primena, jog finansų ministras Taurimas Valys sakė, kad su Europos Sąjunga (ES) svarstoma derėtis dėl galimybės sumažinti kitiems metams suplanuotą benzino bei dyzelino akcizo augimą ir taikyti mažesnę nei planuota CO2 dedamąją.
Skaičiuojama, jog dėl šios papildomos dedamosios litras benzino kitąmet galėtų brangti 3 centais, dyzelino – 10 centų.