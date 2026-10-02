Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl degalų kainų – žinia iš Sinkevičiaus

2026-10-02 14:26 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-02 14:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prejmero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, valdančiosios koalicijos tarybos posėdis dėl degalų kainų numatomas kitą savaitę, tikėtina, ketvirtadienį.

Prejmero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, valdančiosios koalicijos tarybos posėdis dėl degalų kainų numatomas kitą savaitę, tikėtina, ketvirtadienį.

REKLAMA
0

„Planuojame kalbėtis kitą savaitę. Greičiausiai, kad ketvirtadienį koalicijos taryboje, čia, Vyriausybės pastate“, – žurnalistams penktadienį kalbėjo M. Sinkevičius.

Pasak jo, bus kalbama ne viena tema, tačiau vienas svarbiausių klausimų bus tai, kaip kuro energetinę krizę galima amortizuoti tiek dabar, tiek artėjančiais metais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Transportas, eismas, spūstys

„Kalbėsime ne viena tema. Taip pat ir apie kuro energetinę krizę, kuri ištiko ne tik Lietuvą, bet ir Europą ir kaip galėtume ją amortizuoti tiek dabar ir ypatingai nuo 2027 m. sausio 1 d., nes planuojami papildomi suprojektuoti ankstesnių vyriausybių 2024 m. akcizų kilimai“, – tikino ministras pirmininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Degalinių kainodarų fiksavimas pagal Vokietijos modelį

Anot jo, galimos situacijos suvaldymo priemonės konkretėja.

REKLAMA

„Jų, matyt, bus aparta ir šiek tiek didesnis diapazonas koalicijos taryboje“, – teigė premjeras.

„Dalis priemonių bus susieta su viešuoju transportu ir nuolaidomis viešajam transportui. Tiek traukiniams, kas jau buvo išbandyta, tiek kalbame apie tolimąjį susisiekimą autobusais“, – pridėjo jis.

M. Sinkevičiaus teigimu, yra ir papildomų iniciatyvų. Viena jų – degalinių kainodarų fiksavimas pagal Vokietijos modelį.

REKLAMA
REKLAMA

Apie akcizus tuo metu, anot ministro pirmininko, bus kalbama tik kitų metų kontekste.

Dėl CO2 dedamosios vyksta kalbos su EK

Premjeras taip pat patikino, kad kalbos dėl anglies dioksido (CO2) dedamosios su Europos Komisija (EK) vyksta. Iki metų pabaigos tikimasi sulaukti aiškaus plano.

„Manau, kad planas tikrai pasirodys iki šių metų pabaigos. Tikiuosi, kad tai bus rimtas planas, rimti siūlymai, ką mes galime padaryti kaip Europa, kaip kontinentas, kad būtume mažiau pažeidžiami“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, jog finansų ministras Taurimas Valys sakė, kad su Europos Sąjunga (ES) svarstoma derėtis dėl galimybės sumažinti kitiems metams suplanuotą benzino bei dyzelino akcizo augimą ir taikyti mažesnę nei planuota CO2 dedamąją.

Skaičiuojama, jog dėl šios papildomos dedamosios litras benzino kitąmet galėtų brangti 3 centais, dyzelino – 10 centų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų