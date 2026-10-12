Dėl degalų kainų Lietuvoje – naujausia žinia

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos pirmadienio rytą svyravo nuo 2,09 euro iki 2,34 euro, o vidutinė šių degalų kaina siekė 2,20 euro ir išliko tokia pati kaip penktadienį.
LEA: pirmadienį benzino ir dyzelino vidutinės kainos nepakito
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Neste“ tinklo degalinėje Kaune – 2,09 euro už litrą, o didžiausia – dvidešimtyje „Viada“ tinklo degalinių bei aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse, kur litras degalų atsiėjo 2,34 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,81 euro iki 2,02 euro, o vidutinė šių degalų kaina siekė tiek pat, kiek penktadienį 1,91 euro.
Pigiausias benzinas buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Anykščiuose, „Alauša“ tinklo degalinėje Vilniuje bei „Velseka“ degalinėje Kupiškyje, kur kainavo 1,81 euro. Tuo metu didžiausia jo kaina fiksuota dvidešimtyje „Viada“ tinklo degalinių, šešiose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Šventosios investicijos“ tinklo degalinėje Palangos savivaldybėje – 2,02 euro už litrą.
SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,69 euro iki 0,96 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,86 euro ir buvo 1,23 proc. didesnė nei penktadienį (0,85 euro).
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą fiksuota R. Balsio degalinėje Kelmės rajone – 0,69 euro, o didžiausia – dvylikoje „Viada“ tinklo degalinių bei keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse. Pastarosiose litras dujų kainavo 0,96 euro.
Didmeninė benzino kaina spalio 9 dieną Lietuvoje buvo 1,81 euro, o dyzelinas kainavo 2,12 euro.
Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 104,7 JAV dolerio už barelį.