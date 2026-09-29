Degalinėse – kainų šuoliai: benzino ir dyzelino kaina šoktelėjo daugiau nei 2 proc.

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 2,14 euro iki 2,37 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,29 euro ir buvo 2,02 proc. didesnė nei pirmadienį (2,24 euro).
Benzino kainos svyravo iki 2,07 euro
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Utenoje – 2,14 euro už litrą. Brangiausiai šios rūšies degalai antradienį kainavo šimtas dvylikoje „Viada“ tinklo degalinių, dvidešimt vienoje „Circle K“ tinklo degalinėje, trijose „Boost Petrol“ tinklo degalinėse, „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje, „Kenaoil“ degalinėje Vilniaus rajone bei S. Savicko įmonės degalinėje Kėdainiuose. Pastarosiose litras dyzelino kainavo 2,37 euro.
Benzino kainos antradienį svyravo nuo 1,82 euro iki 2,07 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,99 euro ir buvo 2,67 proc. didesnė nei pirmadienį (1,94 euro).
Pigiausias benzinas buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Anykščių rajone, kur jo litras kainavo 1,82 euro, o brangiausias – šimtas devyniose „Viada“ tinklo degalinėse, dvidešimtyje „Circle K“ tinklo degalinių, trijose „Boost Petrol“ tinklo degalinėse, „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje bei S. Savicko įmonės degalinėje Kėdainiuose. Šiose degalinėse litras benzino antradienį kainavo 2,07 euro.
Suskystintos naftos dujų (SND) kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,74 euro iki 0,97 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,83 euro ir buvo 0,16 proc. didesnį nei pirmadienį (0,83 euro).
Mažiausia SND kaina fiksuota keturiose „Madalva“ tinklo degalinėse – 0,74 euro, o didžiausia, siekusi 0,97 euro, – keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse.
Didmeninė benzino kaina rugsėjo 28 dieną Lietuvoje buvo 1,78 euro, o dyzelinas kainavo 2,13 euro.
Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 105,3 JAV dolerio už barelį.