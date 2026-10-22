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„Coca-Cola“, „Nestlé“ ir „Danone“ keičia užrašus apie plastikinių butelių perdirbimą

2026-10-22 15:42 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-22 15:42
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Gėrimų gamybos milžinės „Coca-Cola“, „Nestlé“ ir „Danone“, pasidavusios Europos Sąjungos (ES) spaudimui, sutiko pakeisti ant plastikinių butelių esančius užrašus apie jų perdirbimą, ketvirtadienį pranešė Europos Komisija (EK).

Plastikinis vandens butelis. Asociatyvi archyvo nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Gėrimų gamybos milžinės „Coca-Cola“, „Nestlé“ ir „Danone“, pasidavusios Europos Sąjungos (ES) spaudimui, sutiko pakeisti ant plastikinių butelių esančius užrašus apie jų perdirbimą, ketvirtadienį pranešė Europos Komisija (EK).

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2023 metų lapkritį Europos vartotojų organizacijos apkaltino šias tris bendroves ant vandens butelių pateikiant klaidinančius teiginius apie gaminių ekologiškumą – vadinamuoju žaliuoju smegenų plovimu. Pasak Briuselio, dabar bendrovės sutiko kai kurias formuluotes pakeisti.

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Užrašuose bus aiškiau išskirti kamšteliai ir etiketės

Pavyzdžiui, užrašas „Esu butelis, pagamintas iš 100 proc. perdirbto plastiko“ bus pakeistas į „Šis butelis pagamintas iš 100 proc. perdirbto plastiko, išskyrus kamštelį ir etiketę“, kad vartotojai žinotų, jog šios dalys nėra pagamintos iš perdirbtų medžiagų.

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Bendrovės taip pat sutiko ant butelių etikečių rašyti „Perdirbk mane“, o ne „Perdirbk mane dar kartą“, kad vartotojams nesusidarytų „klaidingas įspūdis“, jog jų butelis jau buvo perdirbtas anksčiau.

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Šios bendrovės taip pat privalo užtikrinti, kad jų internetinėje komunikacijoje būtų laikomasi ES prisiimtų įsipareigojimų.

Europos Komisija koordinavo bendrovių ir Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklo, vienijančio visų 27 ES valstybių narių kompetentingas institucijas, derybas.

ES pranešė, kad „Coca-Cola“ ir „Nestlé“ jau įgyvendino dalį įsipareigojimų, ypač susijusių su teiginiais apie produktų perdirbimą skaitmeninėse reklamos kampanijose.

indeliai.lt

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