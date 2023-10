Buvęs Žemės ūkio informacijos centro vadovas neprivalo atlyginti 165 tūkst. eurų žalos

Vilniaus apygardos teismas rugsėjo 27-ąją atmetė centro prašymą priteisti iš buvusio vadovo beveik 165 tūkst. eurų žalos.

„Nenustačius neteisėtų veiksmų nenustatyta sąlygų visumos, būtinos deliktinės civilinės atsakomybės taikymui. (...) Ieškovės (Žemės ūkio duomenų centro – BNS) nurodytos aplinkybės nepatvirtina, kad įstaigai buvo padaryta žala“, – teigiama nutartyje, kurią dar galima skųsti.

Žemės ūkio duomenų centras laikėsi pozicijos, kad informacinės sistemos galėjo būti sukurtos ir įdiegtos pasinaudojant darbuotojų resursais be papildomų išlaidų, tuo metu buvusio vadovo sprendimu tam 2019-2021 metais skirta 164,6 tūkst. eurų, iš kurių 74 tūkst. eurų – priedai prie atlyginimų trims darbuotojams.

Centras, anot teismo, darbuotojams išmokėtą sumą laikė jo patirta žala, nes, be kita ko, priimant sprendimą dėl informacinės sistemos kūrimo neatlikta rinkos analizė dėl ekonomiškai naudingiausio varianto, be to, sukurtos sistemos yra riboto naudojimo.

Anot nutarties, S. Puodžiukas teismui teigė jokių teisės aktų nepažeidęs, o priedus pavaldiniams skyrė pagrįstai.

S. Puodžiukas įstaigai vadovavo nuo jos įsteigimo 2002-ųjų kovą iki 2021 metų spalio. Jis nuo pareigų nušalintas paaiškėjus aplinkybėms dėl informacinių sistemų kūrimo.

Abejonių dėl įmonės vadovo elgesio 2021 metais kilo ir tuometinei centro valdybai – ji pastebėjo, kad įmonėje yra daug darbuotojų, susijusių giminystės ryšiais, be to, dalis jų susiję su Žemės ūkio ministerijos darbuotojais, tačiau ne visi tinkamai deklaravo interesus.

Šių metų pradžioje Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą sujungus su kitomis įstaigomis jis tapo Žemės ūkio duomenų centru.