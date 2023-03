Buvęs „Manilla“ įkūrėjos Merkytės partneris kviečia ją į teismą: „Tu mane apšmeižei“

„Tu mane apšmeižei. Tu apmelavai mano dabartinį verslą. Tu niekinai mano ir mūsų abiejų kolegų atliktus darbus, apjuodinai mus visus partnerių ir klientų akyse.

Kadangi tu meluoji, mano atsakymas nebus 100 serijų serialas. Aš nesiekiu būti socialinės medijos žvaigžde, guru ir influenceriu, o tik noriu, kad laimėtų teisybė – būtų atkurta mano ir kitų buvusių „Manilla“ darbuotojų reputacija.

Todėl šiandien kartu su teisininkais iš „Adlex“ kontoros parengėme ieškinį ir paduodu tave į teismą dėl melo ir mano gero vardo pažeminimo. Jei jums įdomu, tuo pačiu šiek tiek paaiškinsiu kiek, kur ir kokio melo yra Rūtos Merkytės „muilo operoje“, – feisbuke rašė V. Tauginas.

Taip jis sureagavo į septynių rašų seriją R. Merkytės „LinkedIn“ paskyroje, kurioje „Manilla“ įkūrėja pasakoja apie išsiskyrusius kelius, įmonės krizes ir tai, kad V. Tauginas planavo apgauti įmonę bei pasisavinti formules. Buvęs įmonės vadovas kategoriškai atmetė šiuos kaltinimus.

„Pirma, pakalbėkime apie Rūtą Merkytę – ne tik kaip įmonės steigėją, bet ir kaip veiklos strategę, atradėją, įkvėpėją ir verslo guru, ką ji dažnai pabrėžia savo opuse. Juk ne veltui Rūta dar 2021 m. paskyrė save įmonės prezidente. Tai juk ne ordinas, o pareigos, kurios leidžia viską žinoti ir visur elgtis pagal savo įgaliojimus.

Rūta kaltina, kad nežinojo, kas vyksta, nors ji turėjo prisijungimus prie visų įmonės veiklą prižiūrinčių programų, kiekvieną dieną galėjo susipažinti su finansiniais duomenimis, analizėmis bei matyti įvairius įmonės rodiklius skirtingais pjūviais.

Be to, Rūta dažnai pasakoja apie save kaip verslo vystymo vadovę, kuri nuolat keliavo po pasaulį, ieškodama kontaktų ir naujų realizacijos galimybių. Tai ne visai tiesa.

Taip, Rūta daug keliavo. Tačiau ji keliavo į Balį Indonezijoje, „Burning Man“ festivalį Kalifornijoje, gainiojo jėgos aitvarus Turkijoje ir Graikijoje, nardė Jordanijoje ir plaukiojo jachta bei skraidė lėktuvu Kanuose.

Sakysit, gal daug dirba, tai daug ir ilsisi? Bet beveik trys mėnesiai Graikijoje, du – Meksikoje, keturi – JAV. Indonezijoje per kelerius metus ji praleido daugiau nei pusę metų. O Indonezijoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, kuriose Rūta turėjo amžinas „darbostogas“, mes neturėjom absoliučiai jokių verslo reikalų.

Rūta gyveno gyvenimą su daug kokteilių, saulės bei jogos. Ir aš būčiau visai ne prieš, bet tai labai stipriai prieštarauja 24/7 dirbančios ir visų mūsų darbus atlikdavusios prezidentės, kurią ji piešia savo seriale, rolei.

Dar Rūta kalba apie mylimą kolektyvą ir jos sunkią „bad cop“ dalią, kurią ji buvo priversta pasirinkti. Deja, tiek intrigų, patyčių, nepagarbos ir atviro „mobingo“ tiek aš, tiek buvę kolegos turėjome į valias. Būtent tai ir tapo didžiausia mano ir dar ne vieno darbuotojo išėjimo priežastimi. <...>

Nenoriu menkinti Rūtos indėlio. Visuomet ją laikiau kūrybinga ir energinga persona. Tačiau ginuosi nuo melo savo ir kolektyvo adresu. Nes viską, ką darėme, darėme visi. Visi kūrėme. Visi vystėme projektą. Ir visi atlikdavome savo uždavinius geriausiai, kaip tik sugebėjome. Todėl rezultatai buvo stulbinantys ir šito Rūtai paneigti niekaip nepavyks“, – rašė V. Tauginas.

Buvęs R. Merkytės partneris taip pat atskleidė, kad buvo išvadintas nevykėliu, o parduodamas „Manilla“ akcijas R. Merkytei, sulaukė grasinimų.

„Rūtos teigimu, jei nesutiksiu su siūlomomis sąlygomis, ji mane sunaikins, padarys taip, kad Lietuvoje nerasčiau darbo, kad negalėsiu turėti savo verslo ir apskritai man gatvėje niekas nepaduos rankos. Tokių ar panašių grasinimų sulaukdavo ir neįtikę darbuotojai“, – atviravo vyras.

Anot jo, nenorėdamas pyktis, jis išėjo parduodamas akcijas už mažesnę nei rinkos kainą.

Galutinai iš „Manillos“ verslininkas atsistatydino 2022 m. sausį, argumentuodamas, kad R. Merkytės „požiūris į darbuotojus, partnerius ir klientus neatitiko mano verslo supratimo bei prieštaravo mano įsitikinimams ir verslo etikai“.

Šių metų sausį jis su kolegomis įkūrė kosmetikos kompaniją „Moon Cosmetics“. Tačiau ir dėl savo naujos veiklos vyras teigia sulaukęs šmeižto.

„Kaltinimas apie „išneštas žinias“ ir „pavogtas formules“ yra pats skaudžiausias ir labiausiai žeidžiantis. Žinoma, jog kurdami „Moon Cosmetics“ prekės ženklą, naudojomės savo žiniomis ir patirtimi, sukauptais ilgo darbo „Manilloje“ metu.

Mes augome visi kartu ir Rūta augo kartu su mumis. Nebuvo „mokslininkės“ ir „studentų“ ar „guru“ ir „sekėjų“ situacijos. Visi pradėjome kaip mėgėjai, o baigėme kaip tvirti savo srities profesionalai.

Ir du metus mamos virtuvėje iki mūsų susitikimo virtas kremas nepadaro Rūtos ta, kuri visus „susikvietė ir išmokė dirbti“.

Daugelis mūsų žmonių savo srityse lenkia Rūtą šviesmečiais ir tai yra normalu, kai dirba vieningas ir darnus kolektyvas. Tačiau, pasirodo, jog Rūta save visuomet laikė pranašesne už visus. Ji neva dirbo, o mes naudojomės jos sunkaus triūso vaisiais. Koks skaudus ir pasibjaurėtinas melas!“ – nuoskaudą liejo V. Tauginas.

Vyras pridūrė, kad vartotojai, skaitydami jo naujosios įmonės produktų etiketes ir analizuodami jų ingredientų sąrašus, neras panašumų su kitais prekės ženklais.

„Pabaigai padarysiu tai ką norėjosi padaryti viso šio rašinio metu. Padėkosiu.

Sakau nuoširdų ačiū buvusiems kolegoms – kartu mes buvome nereali komanda. Mes buvome šeima. Mūsų buvo daug, mes buvome tikri, nuoširdūs ir velniškai atsidavę savo darbui. Ką besakytų Rūta – rezultatai kalba už save. Kiekvieną dieną didžiavausi galėdamas būti jūsų vadovu ir matyti jūsų, kaip specialistų, augimą. Iš jūsų daug išmokau.

Ačiū mano dabartiniams kolegoms ir bičiuliams, kad palaikot per šį pykčio ir paskalų lietų. Ačiū, kad su jumis mums dirbti sklandu ir aišku, kad nejaučiame vienas prieš kitą pranašumo ar kompleksų.

Ir gale – ačiū tau, Rūta. Nors savo versijoje išdėsčiau argumentus „prieš“ tavo siutą, bet buvo ir „už“. Paleisdami „Manillą“ mes nesiskirstėme savininkų į didijį ir mažąjį akcininkus. Į turistaujantį prezidentą ir CEO be excel‘io. Į gerą ar blogą policininkus, kokiais tu mus, pasirodo, laikei.

Mes turėjome idėją ir mes ją įgyvendinome. Be titulų, be pareigų ir atsakomybių permetimo ir be jokio noro jaustis pranašesniu. Nepamiršk to. Pagalvok, ką darai dabar ir kiek tai siejasi su tuo, apie ką svajojom.

Ačiū, viso gero, susitiksime teisme“, – savo įrašą užbaigė V. Tauginas.