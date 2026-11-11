„Barbora“ atnaujino e. parduotuvę: patogesnis apsipirkimas ir išmanesnė prekių paieška

„Planuodami e. parduotuvės atnaujinimą pradėjome ne nuo klausimo, kaip ji turėtų atrodyti, o nuo to, kaip žmonės iš tiesų apsiperka internetu. Todėl dėmesį skyrėme ne tik jos išvaizdai, bet ir sprendimams, kurie palengvina kasdienį apsipirkimą“, – sako „Barboros“ rinkodaros vadovė Rūta Sapatkaitė.
Patogesnis prekių pasirinkimas ir erdvė turiniui
Atnaujintoje svetainėje geriau išnaudojama ekrano erdvė, todėl prekės ir kitas turinys pateikiami aiškiau, o viename lange klientai gali matyti daugiau informacijos.
Prekių kategorijas papildo jas atpažinti padedančios ikonos, daugiau dėmesio skirta ir prekių nuotraukoms. Atnaujintos prekių nuotraukos tapo kokybiškesnės, todėl pirkėjams lengviau orientuotis asortimente ir greičiau rasti tai, ko ieško.
Rekomendacijos ir paieška
Kartu su nauju dizainu e. parduotuvėje pasitelkiamas ir dirbtinis intelektas. Pagal pirkėjo įvestus raktažodžius pateikiami tikslesni paieškos rezultatai, o personalizuotos rekomendacijos padeda atrasti jam aktualias prekes. Šios funkcijos veiks ne tik svetainėje, bet ir „Barbora“ programėlėje, kurią galima atsisiųsti iš „App Store“ ir „Google Play“.
Dar viena naujovė – galimybė pasidalinti išsaugotu prekių sąrašu. Tai gali praversti planuojant bendrą vakarienę, apsipirkimą ar tiesiog norint pasidalinti savo mėgstamomis prekėmis su draugais.
E. parduotuvė atsinaujina nuo pagrindų
Atnaujintas ir svetainės technologinis pagrindas. Svetainė veiks sklandžiau, o naujus pakeitimus bus galima įdiegti greičiau. Be to, naujoje platformoje svetainės turinį lengviau nuskaito dirbtinio intelekto įrankiai.
„Šiuo paleidimu darbai nesibaigia – tai labai svarbūs pakeitimai, po kurių bus ir kitų atnaujinimų. Mūsų tikslas išlieka tas pats: kad kasdieniais pirkiniais klientai galėtų pasirūpinti paprastai ir tam skirtų kuo mažiau laiko“, – sako Rūta Sapatkaitė.
Straipsnį parengė: UAB, Barbora.