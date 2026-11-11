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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Barbora“ atnaujino e. parduotuvę: patogesnis apsipirkimas ir išmanesnė prekių paieška

REKLAMA / 2026-11-11 13:04 / šaltinis: tv3.lt
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„Barbora“ pristato atnaujintą interneto svetainę. Atnaujintas dizainas, aiškus prekių pateikimas, personalizuotos rekomendacijos ir dirbtiniu intelektu paremta paieška – dalis pokyčių, kuriais siekiama kasdienį apsipirkimą padaryti patogesnį ir greitesnį.

„Barbora“ atnaujino e. parduotuvę: patogesnis apsipirkimas ir išmanesnė prekių paieška

„Barbora“ pristato atnaujintą interneto svetainę. Atnaujintas dizainas, aiškus prekių pateikimas, personalizuotos rekomendacijos ir dirbtiniu intelektu paremta paieška – dalis pokyčių, kuriais siekiama kasdienį apsipirkimą padaryti patogesnį ir greitesnį.

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„Planuodami e. parduotuvės atnaujinimą pradėjome ne nuo klausimo, kaip ji turėtų atrodyti, o nuo to, kaip žmonės iš tiesų apsiperka internetu. Todėl dėmesį skyrėme ne tik jos išvaizdai, bet ir sprendimams, kurie palengvina kasdienį apsipirkimą“, – sako „Barboros“ rinkodaros vadovė Rūta Sapatkaitė.

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Patogesnis prekių pasirinkimas ir erdvė turiniui

Atnaujintoje svetainėje geriau išnaudojama ekrano erdvė, todėl prekės ir kitas turinys pateikiami aiškiau, o viename lange klientai gali matyti daugiau informacijos.

Prekių kategorijas papildo jas atpažinti padedančios ikonos, daugiau dėmesio skirta ir prekių nuotraukoms. Atnaujintos prekių nuotraukos tapo kokybiškesnės, todėl pirkėjams lengviau orientuotis asortimente ir greičiau rasti tai, ko ieško.

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Rekomendacijos ir paieška 

Kartu su nauju dizainu e. parduotuvėje pasitelkiamas ir dirbtinis intelektas. Pagal pirkėjo įvestus raktažodžius pateikiami tikslesni paieškos rezultatai, o personalizuotos rekomendacijos padeda atrasti jam aktualias prekes. Šios funkcijos veiks ne tik svetainėje, bet ir „Barbora“ programėlėje, kurią galima atsisiųsti iš „App Store“ ir „Google Play“.

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Dar viena naujovė – galimybė pasidalinti išsaugotu prekių sąrašu. Tai gali praversti planuojant bendrą vakarienę, apsipirkimą ar tiesiog norint pasidalinti savo mėgstamomis prekėmis su draugais.  

E. parduotuvė atsinaujina nuo pagrindų

Atnaujintas ir svetainės technologinis pagrindas. Svetainė veiks sklandžiau, o naujus pakeitimus bus galima įdiegti greičiau. Be to, naujoje platformoje svetainės turinį lengviau nuskaito dirbtinio intelekto įrankiai.  

„Šiuo paleidimu darbai nesibaigia – tai labai svarbūs pakeitimai, po kurių bus ir kitų atnaujinimų. Mūsų tikslas išlieka tas pats: kad kasdieniais pirkiniais klientai galėtų pasirūpinti paprastai ir tam skirtų kuo mažiau laiko“, – sako Rūta Sapatkaitė.

Straipsnį parengė: UAB, Barbora.

Gairės:
e. parduotuvė
barbora

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Gairės:
e. parduotuvė
barbora
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