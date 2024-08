Bananai „Iki“ šį savaitgalį kainuoja vos 95 ct/kg, o receptų su jais – gausybė

REKLAMA

„Ar žiema, ar vasara, pirkėjai savo įprasto pirkinių krepšelio be bananų neįsivaizduoja. Dėl to visuomet stengiamės užtikrinti kuo patrauklesnę jų kainą, siūlome naudingų akcijų ir nuolaidų. Be to, rūpinamės ypač aukšta jų, kaip ir kitų mūsų parduodamų vaisių bei daržovių, kokybe. Esame dėkingi pirkėjams, kad jie šias mūsų nuoseklias pastangas įvertina – šiemet jų balsai lėmė, kad „Iki“ šviežių vaisių ir daržovių skyrius buvo pripažintas aukščiausios kokybės šalyje, jam skirtas prestižinis QUDAL medalis“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

Siekiant, kad pirkėjai kokybiškomis prekėmis galėtų apsirūpinti arčiau namų, taupydami laiką ir pinigus, „Iki“ nuo ketvirtadienio iki sekmadienio skelbia tradicines dideliu mastu išsiskiriančias akcijas „Nuolaidiškėse“. Šią savaitę, nuo rugpjūčio 8 iki 11 d., su „Iki“ lojalumo kortele ar programėle verta naudotis aibe naudingų pasiūlymų. Be bananų, lojalūs pirkėjai pigiau pirks ir:

vytintus mėsos gaminius (–40 proc.)

(–40 proc.) gazuotą ir negazuotą vandenį (–40 proc.)

(–40 proc.) lašišas ir jų gaminius šviežios žuvies ledo vitrinose (–30 proc.)

(–30 proc.) marinuotus kiaulienos gaminius ir šašlykus (–30 proc.)

(–30 proc.) kvapnias ir gardžias „Su meile IKI“ bandeles (–30 proc.)

(–30 proc.) įvairių rūšių kavos kapsules (–40 proc.)

(–40 proc.) aliejų (–30 proc.)

(–30 proc.) pažadus, kečupus, krienus ir garstyčias (–30 proc.)

„Iki“ Taupymo žaidynėse pirkėjai jau sutaupė daugiau nei 1 mln. Eur

Ypatingi „Iki“ savaitgalio pasiūlymai ir jau „Iki“ įsibėgėjanti Žinių fiesta su akcijomis kanceliarinėms prekėms, žaislams ir net kompiuterių priedams, yra tiek vienas iš būdų sutaupyti.

„Kas savaitę skelbiame nuolaidas apie 5 tūkstančiams prekių, o dar didesnių jų sulaukia tie, kurie nepamiršta pasinaudoti populiariuoju „Pigintuvu“. Atnaujintuose pasiūlymuose pirkėjai randa dar daugiau ir net asmeninių nuolaidų, kurios parenkamos pagal asmeninę pirkinių istoriją. Tokios nuolaidos kiekvieno apsipirkimo metu leidžia realiai sutaupyti ir rodo, kaip lengva dalyvauti „Iki“ Taupymo žaidynėse. Jų dalyviai visi kartu sutaupę jau virš 1 mln. eurų, o vienos didžiausių „Iki“ pirkėjų per liepą sutaupytų asmeninių sumų viršijo net ir 650 Eur. Tai tik patvirtina, kad „Iki“ apsipirkti paprasčiausiai apsimoka“, – sako G. Kitovė.

„Iki“ Taupymo žaidynių esmė visai paprasta. Kuo daugiau sutaupysite – tuo vertingesnį prizą galėsite laimėti. Netgi tiek, kiek jau būsite sutaupę. Tereikia tik prisijungti prie žaidynių „Iki“ programėlėje ir toliau pirkti prekes su nuolaidomis kaip įprasta.

„Iki“ burtų keliu skelbia savaitės laimėtojus, jiems jau išdalintos „Iki“ dovanų kortelės tokiai sumai, kokią jie buvo sutaupę, arba tūkstančiai „Iki“ lojalumo taškų. Juos galima be vargo iškeisti į milžiniškas nuolaidas „Iki“ pirkinių krepšeliui, prekes už 1 ct, visad laimingus žaidimo bilietus arba mainyti į vertingus prizus „Taškotekoje“, kurioje jau virš 100 svajonių pasiūlymų.

3 nepralenkiami receptai su bananais: kepkite duoną, gaminkite pudingą ir grilinkite

„Iki“ šią savaitę įsigijus bananų su nuolaida, teliks pasiraitoti rankoves ir pagaminti šį tą ypač skanaus. Niekas nesiginčys, kad švieži bananai jau patys savaime yra skanus užkandis ar gardus bei sveikas priedas košėje, glotnutyje, prie ledų ar jogurto. Tačiau „Iki“ kulinarijos technologė Gailė Urbonavičiūtė dalijasi ir 3 idėjomis, kaip kasdienius bananus paversti skaniais desertais.

Bananų duona su šviežiomis šilauogėmis

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 40 min.

Reikės: 3 prinokusių bananų, 1,5 puodelio kvietinių miltų, ½ puodelio cukraus, ½ stiklinės aliejaus, 1 kiaušinio, 1 šaukštelio kepimo miltelių, stiklinės šviežių šilauogių.

Gaminame:

Į dubenį sudėkite supjaustytus bananus, supilkite aliejų ir įmuškite kiaušinį. Viską sumaišykite iki vientisos masės.

Į antrą dubenį persijokite miltus, suberkite kepimo miltelius ir cukrų. Tada atsargiai sumaišykite drėgnus ingredientus su sausais. Sudėkite šviežias šilauoges.

Tešlą supilkite į kepimo popieriumi išklotą skardą. Kepkite 50 min. 180 °C orkaitėje.

Ryžių košė su karamelizuotais bananais

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 40 min.

Reikės: 2 bananų, 1 ½ puodelio ilgagrūdžių ryžių, 3 puodelių pieno, 2 šaukštų vanilinio cukraus, 1 šaukšto sviesto, 1 šaukšto medaus, cinamono, mėgstamų smulkintų riešutų.

Gaminame:

Ryžius nuplaukite, išvirkite piene su vaniliniu cukrumi. Išmaišykite šakute.

Nulupkite bananus ir supjaustykite juos storais griežinėliais. Keptuvėje ištirpinkite sviestą, įdėkite medaus ir žiupsnelį cinamono, išmaišykite. Sudėkite bananų griežinėlius ir kepkite ant silpnos ugnies, kol jie iš vienos pusės karamelizuosis (apie 5 min.). Tada juos apverskite ir karamelizuokite iš kitos pusės.

Ryžius padalykite į 4 dubenėlius. Ant viršaus sudėkite karamelizuotus bananų gabalėlius, viską užpilkite padažu ir apibarstykite skrudintais smulkintais riešutais.

Grilintas bananas su priedais

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 25 min.

Reikės: 4 bananų, mėgstamo šokolado (juodo, pieninio ar balto) gabalėlių. Pasirinktinai: nedidelių kepimui skirtų zefyriukų, vanilinių ledų, smulkintų riešutų, šviežių mėgstamų uogų ar vaisių.

Gaminame:

Kiekvieną bananą įpjaukite – padarykite maždaug 0,5 cm gylio įpjovą išilgai. Į vidų pridėkite mėgstamo šokolado gabalėlių, jeigu naudojate – ir zefyriukų.

Dėkite vaisius ant įkaitinto ir aliejumi patepto grilio, įpjauta puse į viršų. Kepkite apie 20 minučių. Kai banano odelė iš visų pusių pasidarys juoda, patikrinkite, ar vidus jau minkštas, iškepęs. Jei ne, palikite bananus ant grotelių dar 5-10 minučių . Kai kepti bananai bus minkšti, o šokoladas ištirps, desertas bus paruoštas. Jeigu norite, patiekite su kitais priedais.