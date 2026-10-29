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„Artea“ mažina šių metų pelno prognozę

2026-10-29 12:11 / šaltinis: BNS
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2026-10-29 12:11
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Per devynis mėnesius šiemet 42 proc. mažiau pelno uždirbęs bankas „Artea“ spalį-gruodį rizikų valdymui ketina skirti milijonines lėšas, todėl šių metų pelnas bus kuklesnis nei prognozuota anksčiau, sako laikinasis banko vadovas.

Artea (bendrovės nuotr.)

Per devynis mėnesius šiemet 42 proc. mažiau pelno uždirbęs bankas „Artea“ spalį-gruodį rizikų valdymui ketina skirti milijonines lėšas, todėl šių metų pelnas bus kuklesnis nei prognozuota anksčiau, sako laikinasis banko vadovas.

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Pasak Tomo Varenbergo, bankas paskutinį metų ketvirtį suformuos apie 10 mln. eurų papildomus vertės sumažėjimo atidėjinius galimiems ateities nuostoliams dengti.

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„Ketvirtąjį ketvirtį bus suformuoti papildomi vertės sumažėjimo atidėjiniai, ši suma siekia apie 10 mln. eurų. Tai turės įtakos mūsų šių metų pelningumui, todėl privalome sumažinti savo prognozes“, – „Artea“ nuotoliniame finansinių rezultatų pristatyme investuotojams ketvirtadienį sakė T. Varenbergas.

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„Atidėjiniai turėtų būti suformuoti laikantis atsargesnio požiūrio ir siekiant stiprinti banką ateityje“, – pridūrė jis. 

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Vadovas: dėl papildomų atidėjinių „Artea“ mažina šių metų pelno prognozę

„Artea“ banko grupė trečiadienį pranešė sausį–rugsėjį uždirbusi 27,9 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 42 proc. mažiau nei pernai tuo pat laiku.

Šių metų pradžioje bankas prognozavo, kad grupės grynasis pelnas šiemet sieks 61 mln. eurų, o 2027 metais augs iki 87 mln. eurų (43 proc. daugiau nei pernai), o 2028 metais – iki 122 mln. eurų.

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„Artea“ finansų vadovas Paulius Daukša sakė, kad naujų atidėjinių kitąmet jau nebeturėtų būti.

„Ateinančiam ketvirčiui matome neapibrėžtumą makroekonominėje aplinkoje, todėl atidėjinį greičiausiai turėsime. Mūsų vertinimu, tai nesitęs kitais metais ir šis atidėjinys veikiau bus vienkartinis“, – investuotojams teigė P. Daukša.

Pasak jo, trečiąjį ketvirtį bankas jau suformavo 8,1 mln. eurų atidėjinių, iš kurių 2,1 mln. eurų nurašyta dėl šiemet įsigaliojusios antrosios pensijų pakopos reformos, o dar 6 mln. eurų – paskolų portfeliui.

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Vis dėlto, T. Varenbergo teigimu, paskolų portfelis auga, o banko finansiniai rezultatai yra neblogi: „Paskolų portfelis toliau sveikai augs, atitikdamas pradines 11–12 proc. prognozes. Indėlių portfelio augimas gerokai viršys pradinius lygius ir sustiprins mūsų balansą būsimam paskolų portfelio augimui.“

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„Tiek verslo paskolų portfelio rezultatai yra geri, tiek stebima didelė būsto paskolų paklausa, vartojimo kreditams taip pat sekasi gerai. Taigi, matome gerą paklausą, o kainodara yra palanki. Dauguma mūsų produktų yra su kintamosiomis palūkanų normomis, tad ūgtelėjus „Euribor“ galime tikėtis didelio pajamingumo“, – investuotojams sakė „Artea“ strategijos ir plėtros vadovas Tautvydas Mėdžius.

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Kaip rašė BNS, „Artea“ grupės veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą ir pelno mokestį smuko 13 proc. iki 54,6 mln. eurų (pernai – 62,7 mln. eurų), o nuosavo kapitalo grąža siekė 6,2 proc. (11,1 procento).

Banko grynosios palūkanų pajamos šiemet augo 9 proc. iki 113,7 mln. eurų, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos – 4 proc. iki 23,6 mln. eurų.

Nuo metų pradžios naujų verslo finansavimo sutarčių apimtys siekė 0,9 mlrd. eurų – 15 proc. daugiau nei pernai. Bendras verslo paskolų portfelis viršijo 2,1 mlrd. eurų ir nuo metų pradžios išaugo 11 proc.

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Tuo metu būsto paskolų portfelis per devynis mėnesius padidėjo 11 proc. ir viršijo 1,1 mlrd. eurų, naujų būsto paskolų sutarčių apimtys per ketvirtį augo 2 proc. iki 70 mln. eurų, o nuo metų pradžios – viršijo 200 mln. eurų.

Šiemet pasirašyta 200 mln. eurų naujų vartojimo sutarčių – šių paskolų portfelis padidėjo 3 proc. iki 0,4 mlrd. eurų.

Pasak banko, veiklos sąnaudas trečiąjį ketvirtį padidino personalo pokyčių, rizikos valdymo stiprinimo ir perėjimo nuo išorės paslaugų teikėjų prie vidinių komandų bei technologinių sprendimų išlaidos. Grupės išlaidų ir pajamų santykis rugsėjo pabaigoje siekė 61,6 proc. (pernai – 56,3 proc.).

Visi riziką ribojantys normatyvai vykdomi su atsarga: bendrasis kapitalo rodiklis (TCR) preliminariai siekė 21 proc., likvidumo padengimo koeficientas – 209 proc.

indeliai.lt

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