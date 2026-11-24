„Lietuva pirmą kartą parengė tokį ambicingą ir ilgalaikį planą, kuris apima renovacijos poreikius, (…) čia praktiškai turbūt kas antras, kas trečias pastatas jau turėtų būti renovuotas, nes didžiausias dėmesys bus skiriamas pastatams, pastatytiems iki 1993 metų, kurių būklė tikrai netenkina, kurie yra energetiškai neefektyvūs“, – LRT radijui antradienį sakė ministrė.
Aplinkos ministerijos teigimu, preliminari šių darbų vertė siekia 66,2 mlrd. eurų.
„Kol kas tikrai privalomo reikalavimo (dėl renovacijos – ELTA) nėra, tai yra laisvas žmogaus apsisprendimas, ar jis nori gyventi energetiškai efektyviame name ir turėti mažesnes šildymo sąskaitas“, – sakė ministrė.
Anot I. Andriulaitytės, dabar renovacijos procesai vyksta nepakankamai sparčiai, tam keičiama tvarka.
Paramą numatomą skirstyti pagal finansinę situaciją konkrečioje savivaldybėje, konkreti parama pastato renovacijai priklausys ir nuo finansinės padėties – socialiai remtiniems gyventojams gali siekti ir 85 proc., kitiems gyventojams – apie 40 proc.
Renovacija bus vykdoma etapais, taip gyventojams leidžiant renovaciją vykdyti dalimis, bus siūloma galimybė atlikti skydinę renovaciją, taip pat bus mažinama administracinė našta.
Pasak aplinkos ministrės, renovacija stringa, nes yra išaugusios statybos darbų kainos, trūksta pasitikėjimo, nes gyventojai abejoja, ar tokia investicija atsipirks.
Siekiant įtvirtinti aiškesnę tvarką, mažinti biurokratinę naštą, bus keičiamas Bendrijų įstatymas – pavyzdžiui, priimti sprendimą dėl renovacijos daugiabutyje užteks paprastos gyventojų daugumos balsų.
„Esminis dalykas, kurį reikia spręsti, yra ta vadinama administracinė našta – buvo sprendimai labai sudėtingi, pirkimai sudėtingi ir sudėtingos procedūros, dėl ko strigo renovacija, užtrukdavo nuo kelių metų iki keliolikos“, – tikino I. Andriulaitytė.
Pasak jos, pagal šią programą jau paskelbtas kvietimas daugiabučių namų atnaujinimui, kitų metų pirmą ketvirtį turėtų startuoti kvietimai dalinei renovacijai, vėliau – individualių namų.
Pagal naująjį planą, iš viso numatoma renovuoti 436 tūkst. individualių namų, 32 tūkst. daugiabučių ir 45 tūkst. negyvenamųjų pastatų – mokyklų, darželių, kitų įstaigų.
Įgyvendinus planą, pirminės energijos suvartojimas sumažėtų 45 proc., o šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas – 41 proc., palyginti su 2020 metais.
Nacionalinis pastatų renovacijos planą turi parengti kiekviena Europos Sąjungos šalis. Tai nustato 2024 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES).
Renovacija bus įgyvendinama naudojant valstybės, ES ir privačias lėšas. Plano projektui dar turės pritarti Vyriausybė.