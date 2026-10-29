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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Air Baltic“ planuoja atleisti apie 300 įgulos narių: mažinimas palies ir Vilnių

2026-10-29 09:44 / šaltinis: LETA-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: LETA-BNS / aut.
2026-10-29 09:44
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Oro bendrovė „Air Baltic“ planuoja atleisti apie 100 pilotų ir 200 orlaivių įgulos narių. Bendrovės atstovas teigia, kad skaičius dar negalutinis, o pilotų mažinimas palies ir Vilniaus bazę.

„Air Baltic“ lėktuvas, 2019 m. asociatyvi nuotrauka. Kevin Hackert / Unsplash (nuotr. Unsplash.com)

Oro bendrovė „Air Baltic“ planuoja atleisti apie 100 pilotų ir 200 orlaivių įgulos narių. Bendrovės atstovas teigia, kad skaičius dar negalutinis, o pilotų mažinimas palies ir Vilniaus bazę.

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Latvijos aviacijos profesinė sąjunga agentūrai LETA pranešė, kad nuo spalio 31 dienos pilotai ir skrydžių palydovai pradės gauti informaciją, ar išsaugos darbo vietas. Visas skrydžių palydovų pareigybes planuojama panaikinti Rygos bazėje. Į nurodytą skaičių neįtraukti darbuotojai, jau savo noru išėję po kolektyvinio atleidimo proceso pradžios.

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Profsąjungos duomenimis, spalio 27 dieną darbuotojams pranešta, kad orlaivių parką sumažinus iki 36 lėktuvų darbą išsaugos maždaug keturi iš penkių pilotų ir trys iš keturių skrydžių palydovų.

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Ginčijasi dėl atrankos kriterijų

Profsąjunga teigia, kad bendrovė naudoja vidinius sąrašus ir su profesinėmis sąjungomis nesuderintą darbo vertinimo metodiką. Jos teigimu, diskusijose svarstytas kai kurių bendrovės iš pradžių siūlytų kriterijų atsisakymas, tačiau dėl galutinių kriterijų konsultacijų nebuvo.

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Profsąjungos valdybos pirmininkė Dace Kavasa ragina nenaudoti kriterijų, turinčių neobjektyvių elementų, ir prieš juos taikant susitarti su darbuotojų atstovais.

Profsąjunga atkreipia dėmesį, kad dalis pilotų toliau dirbs bendrovės poreikiams. Remdamasi su JAV bankroto bylų kodekso 11-ojo skyriaus procedūra susijusiais dokumentais, ji teigia, kad 60–80 pilotų planuojama perkelti dirbti pagal sutartis su Šveicarijos agentūra.

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Pasak profsąjungos, į Belgradą nusiųstus bendrovės lėktuvus aptarnauja per Serbijos laikinojo įdarbinimo agentūrą pasamdyti palydovai, o Latvijoje darbo sutartis turintiems palydovams gresia atleidimas.

Profsąjungos teigimu, atleidžiami darbuotojai galės pasirašyti susitarimą dėl darbo santykių nutraukimo ir įgyti pirmenybę dalyvauti pokalbyje, kai bendrovė vėl priims darbuotojus, arba gauti darbdavio įspėjimą apie atleidimą. Pastarąjį pasirinkusiems pirmenybės siūlyti neplanuojama.

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Profsąjunga ragina sustabdyti darbuotojų vertinimą, atnaujinti konsultacijas, raštu pateikti atrankos kriterijus bei metodiką ir pasiūlyti visiems atleistiems darbuotojams lygias galimybes ateityje grįžti į darbą. Individualias derybas planuojama pradėti spalio 31 dieną.

Bendrovė nurodo ir Vilniaus bazę

Anksčiau „Air Baltic“ pranešė, kad dėl verslo plane numatyto veiklos mažinimo pokyčiai gali paveikti 500–700 pareigybių, arba apie 20 proc. iš maždaug 3 tūkst. darbuotojų Rygoje, Vilniuje ir Taline. Konkretus skaičius dar gali keistis.

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Bendrovės atstovas Augusts Zilberts agentūrai LETA patvirtino, kad planuojama mažinti personalą maždaug 100 pilotų ir 200 orlaivių įgulos narių, tačiau galutinis skaičius po vertinimo gali pasikeisti.

Jis paaiškino, kad mažinimas susijęs su kitiems metams numatyta skrydžių apimtimi ir maršrutų tinklu. Pilotų mažinimas palies visas tris bazes – Rygoje, Vilniuje ir Taline.

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Pasak atstovo, Rygos bazėje įgulos narių yra daugiau nei reikia, o Vilniuje ir Taline jų trūksta. Todėl Rygos darbuotojams pagal galimybes bus pasiūlyta tęsti darbą kitose bazėse, jei ten bus laisvų vietų.

„Air Baltic“ teigia, kad atrankos kriterijai nustatyti po kelių konsultacijų raundų su profsąjungomis. Įvertinusi jų argumentus bendrovė sutiko su kompromisu naudoti anksčiau reguliariai taikytas pilotų ir skrydžių palydovų vertinimo sistemas.

Bendrovė taip pat teigia suprantanti proceso poveikį darbuotojams ir įsipareigoja jį įgyvendinti kuo skaidriau, suprantamiau, nuosekliau ir pagarbiai.

indeliai.lt

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