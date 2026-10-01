30 metų kartu: „Lietkabelis“ apsilankė „Kalnapilio“ gamykloje

Per tris dešimtmečius pasikeitė ne viena „Lietkabelio“ krepšininkų karta, komandos sudėtys ir sportiniai tikslai. Bendradarbiavimo pradžioje komandai net buvo suteiktas „Kalnapilio“ vardas, o šiandien bendra partnerystės istorija jau tokia ilga, kad 1996-aisiais, kai ji prasidėjo, kai kurie dabartinės komandos žaidėjai dar net nebuvo gimę.
Pasak „Kalnapilio-Tauro grupės“ generalinio direktoriaus Marijaus Valdo Kirstuko, po tiek bendrų metų norėjosi ilgamečius partnerius pasikviesti ten, kur verda bendrovės kasdienybė.
„Dažniausiai su „Lietkabeliu“ susitinkame krepšinio kontekste, o šįkart buvo smagu apsikeisti vaidmenimis ir komandą priimti savo namuose. Per 30 metų jau tikrai galime sakyti, kad vieni kitus pažįstame, tačiau gamykla leidžia parodyti kitą mūsų pusę – žmones, procesus ir kasdienį darbą. Tokios patirtys ir parodo, kad ilgalaikė partnerystė nėra vien parašai ant kasmet atnaujinamos sutarties“, – sako M. V. Kirstukas.
Krepšinio areną iškeitė į gamyklą
Ekskursiją vedusi „Kalnapilio-Tauro grupės“ aludarė Asta Briedienė komandą supažindino su gamyklos istorija ir visu alaus gamybos keliu – nuo virimo iki išpilstymo. Smalsumo netrūko visos ekskursijos metu – klausimų aludarei turėjo ir krepšininkai, ir treneris, ir klubo administracijos darbuotojai.
Pasak krepšinio klubo „Lietkabelis“ direktoriaus Jono Mačiulio, tokia išvyka komandai suteikė progą trumpam pakeisti įprastą sezono ritmą.
„Buvo tikrai smagu apsilankyti „Kalnapilio“ gamykloje. Sezono metu didžioji dalis mūsų kasdienybės sukasi apie treniruotes, rungtynes ir keliones, todėl tokios išvykos leidžia trumpam pakeisti aplinką ir pabūti kartu šiek tiek kitaip. Žaidėjams buvo įdomu pamatyti, kaip viskas vyksta iš arčiau, sužinoti kažką naujo ir tiesiog gerai praleisti laiką ne krepšinio aikštelėje. Tokios patirtys tikrai padeda kurti dar geresnę atmosferą komandoje“, – pasakoja J. Mačiulis.
Per 30 metų užaugo daugiau nei sutartis
Pasak J. Mačiulio, per ilgus partnerystės metus abi pusės spėjo gerai pažinti viena kitą, todėl šiandien bendradarbiavimas klostosi natūraliai ir neapsiriboja formaliais susitarimais.
„Manau, kad ilgalaikį bendradarbiavimą labiausiai kuria paprastas tarpusavio supratimas, pasitikėjimas bei panašus požiūris į darbą. Tiek mes, tiek „Kalnapilis“ norime judėti į priekį, augti ir, aišku, kuo dažniau švęsti pergales. Smagu ir tai, kad mus sieja Panevėžys, todėl jaučiame, kad dirbame ne tik kartu, bet ir dėl to paties miesto“, – sako J. Mačiulis.
Bendra istorija, anot jo, nereiškia žvalgymosi vien į praeitį. „Tradicijos yra labai svarbios, tačiau tuo pačiu visada norisi ieškoti naujų idėjų ir būdų tobulėti. Turbūt čia ir yra vienas didžiausių mūsų panašumų – gerbiame tai, kas buvo sukurta per daugelį metų, bet kartu nenorime stovėti vietoje“, – pastebi J. Mačiulis.
M. V. Kirstuko teigimu, svarbiausia, kad bėgant metams organizacijų partnerystė neprarastų gyvumo.
„Per 30 metų pasikeitė ir krepšinis, ir verslas, ir pats Panevėžys. Todėl smagiausia ne vien pasakyti, kiek metų esame kartu, o matyti, kad po tiek laiko vis dar randame, ką nuveikti drauge. Šįkart krepšininkus pasikvietėme į gamyklą, kitą kartą vėl susitiksime arenoje – svarbu, kad ši partnerystė išlieka gyva“, – teigia M. V. Kirstukas.
Straipsnį parengė: „Kalnapilio-Tauro grupė“.